Secretario de Energía de EEUU destaca "progreso tremendo" en Venezuela tras visita oficial

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ofreció este jueves un balance sobre la situación en Venezuela, asegurando que la nación ha experimentado un "progreso tremendo" en las últimas seis semanas.

Las declaraciones se producen apenas días después de que Wright concluyera una histórica visita a Caracas, la de mayor nivel jerárquico para un funcionario estadounidense en décadas.

​Durante su intervención en París, Wright subrayó avances significativos, y calificó como una "diplomacia innovadora y fuera de lo común" del presidente Donald Trump, citó EFE.

Según Wright, la estrategia de la administración estadounidense ha permitido desbloquear canales de comunicación que anteriormente parecían inexistentes.

​La visita de Wright a Caracas incluyó reuniones clave con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y altos ejecutivos del sector petrolero, con el fin de supervisar la reestructuración de la industria y la implementación de la nueva Ley de Hidrocarburos.