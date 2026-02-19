Donald Trump dice que el mundo tiene 10 días para ver si Irán llega a un acuerdo

El presidente Donald Trump afirma que el mundo descubrirá "probablemente en los próximos 10 días" si Estados Unidos llegará a un acuerdo con Irán o emprenderá acciones militares.

19 de febrero de 2026.-En la reunión inaugural de su Junta de Paz en Washington D. C., Trump afirmó que "tenemos trabajo por hacer" para llegar a un acuerdo con la República Islámica sobre su programa nuclear, y que "quizás tengamos que avanzar un paso más", informó BBC.com.

En los últimos días, Estados Unidos ha aumentado el número de fuerzas militares en Oriente Medio, y también se han registrado avances en las conversaciones entre negociadores estadounidenses e iraníes en Suiza.

Los legisladores demócratas, y algunos republicanos, han expresado su oposición a cualquier posible acción militar en Irán sin la aprobación del Congreso.

En sus declaraciones, Trump señaló que los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, quien también es yerno de Trump, mantuvieron "algunas reuniones muy positivas" con Irán. "A lo largo de los años, ha demostrado no ser fácil llegar a un acuerdo significativo con Irán", declaró. "De lo contrario, ocurren cosas malas".

Un día antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió que Irán sería "muy prudente" al llegar a un acuerdo con Estados Unidos, y añadió que Trump aún esperaba una solución diplomática sobre el programa nuclear de Teherán.

Cuando Trump anunció por primera vez la Junta de Paz, se creía que su objetivo era ayudar a poner fin a la guerra de dos años entre Israel y Hamás en Gaza y supervisar la reconstrucción.

Pero en el último mes, su misión parece ir más allá de un solo conflicto, y muchos se preguntan si la junta presidida por Trump, compuesta por unas dos docenas de países, pretende marginar a las Naciones Unidas.

En junio del año pasado, un misil y un avión estadounidense atacaron tres instalaciones nucleares iraníes y, según se informa, la Casa Blanca estaba discutiendo nuevas opciones de ataque esta semana.