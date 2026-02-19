Delcy Rodríguez confirma conversación con Petro y anuncia reunión binacional

Credito: Web

19-02-26.-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que sostuvo una conversación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que ambos acordaron organizar en breve una reunión binacional al nivel de jefes de Estado para tratar asuntos clave de la agenda económica, energética y de seguridad.



Según indicó Rodríguez en su cuenta de Telegram, el futuro encuentro de alto nivel forma parte del proceso de «impulso y consolidación de la cooperación y de las relaciones de respeto mutuo entre los dos países vecinos».



La mandataria encargada subrayó que la colaboración pretende «beneficiar el bienestar de los pueblos de Venezuela y Colombia», avanzando en temas que consideran estratégicos para el desarrollo compartido.



La semana pasada, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, había adelantado que es posible que Delcy Rodríguez visite Colombia y que se espera recibir una respuesta definitiva del gobierno venezolano para concretar la fecha de su arribo al país. La presidenta encargada de Venezuela “está revisando su agenda, aunque aún no se ha confirmado el día exacto del viaje», dijo en entrevista con EFE.



Villavicencio explicó que la invitación fue extendida por Petro y que existe “voluntad” en ambos gobiernos para que la visita se lleve a cabo, lo que podría marcar el primer viaje oficial al exterior de Delcy Rodríguez desde que asumió como presidenta encargada en enero de este año.



