Congreso de Perú designa presidente a José María Balcázar del partido 'Perú Libre'

José María Balcázar es elegido presidente interino de Perú Credito: Web

19-02-26.-José María Balcázar, del partido Perú Libre, fue elegido este miércoles presidente interino de Perú un día después de la destitución de José Jerí, convirtiéndose en el octavo mandatario desde la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, en medio de una década de inestabilidad política en el país.



Con un total de 64 votos, Balcázar fue elegido en segunda vuelta como presidente del Congreso de Perú y, por tanto, asumió también como presidente interino, ante la ausencia autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).



“Quiero garantizar al pueblo de Perú una transición democrática electoral pacífica, transparente”, dijo Balcázar en su primer discurso tras asumir como presidente interino, cargo que ocupara hasta el 28 de julio, cuando deberá entregar el cargo al ganador o ganadora de las elecciones que tendrán lugar el 12 de abril.



Además, el abogado de 83 años pidió “que no haya ningún tipo de duda sobre las elecciones” generales y anunció que en los próximos meses buscará “mantener una pacificación de verdad” y que su país tenga “ministerios aptos para enfrentar a la inseguridad ciudadana”, una de las principales exigencias de los peruanos.



Balcázar conseguió la mayoría de los votos necesarios en segunda vuelta, tras una sesión extraordinaria en el pleno en la que los legisladores eligieron entre los 4 candidatos a la presidencia que fueron presentados por las bancadas.



El también exmagistrado compitió y ganó como representante de Perú Libre, el partido que llevó a la Presidencia en 2021 a Pedro Castillo, quien fue posteriormente destituido y cumple condena por su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto a fines de 2022.



Balcázar sorprendió en una votación donde la favorita era la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva, del partido de derecha Acción Popular (AP), a quien finalmente superó en segunda vuelta.



Como presidente interino, Balcázar presidirá el Congreso y dirigirá el Gobierno hasta el 28 de julio, cuando deberá entregar el cargo al ganador o ganadora de las elecciones que tendrán lugar el 12 de abril.



La llegada de Bácazar a la presidencia se produce tras la destitución de Jerí, quien había asumido hace apenas cuatro meses y perdió un día antes una moción de censura en su contra. Tomó posesión del cargo en octubre por ser el titular del Congreso cuando fue destituida la presidenta Dina Boluarte, quien a su vez lideró el Ejecutivo desde la destitución y detención en 2022 de Castillo tras un año y medio de mandato.



Jerí era señalado por sostener reuniones no oficiales con empresarios chinos, una de ellas encapuchado lo que llevó a la apertura de una investigación en la Fiscalía por posible patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.



Con información de EFE

Esta nota ha sido leída aproximadamente 390 veces.

La fuente original de este documento es:

CNN (https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/18/latinoamerica/jose-balcazar-presidente-congreso-peru-orix)