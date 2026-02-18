Arribó al país el vuelo 113 con migrantes venezolanos deportados de Miami, Florida

18 de febrero de 2026.-Como parte del esfuerzo impulsado por el Gobierno venezolano, mediante la Gran Misión Vuelta a la Patria, arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el vuelo Nº 113 con 110 migrantes venezolanos repatriados procedente de Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU). Este grupo incluyó 96 hombres y 14 mujeres, informó Prensa Mpprijp.

Es importante mencionar, que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos órganos de seguridad ciudadana tales como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.



Protocolo de recepción de repatriados



Tras su desembarque, los migrantes repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para posteriormente ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.



Finalmente, el Gobierno venezolano, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la atención necesaria al llegar al país.