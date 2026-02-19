Luis Britto García denuncia censura de su columna en Últimas Noticias

Luis Britto García Credito: LaTabla

19-02-26.-El escritor y abogado Luis Britto García confirmó que el diario Últimas Noticias censuró el pasado 7 de febrero su columna «Pare de Sufrir», en la que realizaba un análisis jurídico sobre la reciente Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La información fue ratificada por el propio autor al responder un correo del medio digital La Tabla con un escueto «Confirmado». Según las versiones recabadas, la decisión de no publicar el texto correspondió a criterios editoriales de la dirección del periódico.



El artículo omitido contenía un estudio técnico de la norma aprobada el 29 de enero, elaborado por Britto García en su condición de abogado. La columna reapareció en la edición del sábado 14 de febrero, pero con un tema alusivo al Día del Amor y la Amistad, sin mención a la reforma petrolera.



Este no es el primer episodio de censura que enfrenta el intelectual desde los niveles de dirección de los diarios donde se ha publicado sus textos. En diciembre de 2002, el diario El Nacional, donde publicaba entonces, le exigió apoyar el paro petrolero y, ante su negativa, suspendió la columna. Ese hecho motivó su salida y posterior incorporación a Últimas Noticias, medio en el que había publicado sin contratiempos durante casi 25 años hasta ahora.



El contexto de la propiedad del diario añade elementos a la situación. En 2014, la mayoría de las acciones, antes en manos de la familia Capriles, fue vendida a través de una empresa instrumental a un comprador venezolano no identificado. Investigaciones posteriores vincularon a ese comprador con el exministro de Petróleo Tareck El Aissami y con el empresario Samark López. Ambos fueron arrestados y procesados por corrupción en 2023. Pese a tales incidentes delictivos la estructura gerencial del periódico se ha mantenido. Desde 2017, el periodista Felipe Saldivia ocupa la dirección del diario y la presidencia de la junta directiva.



La decisión de no publicar el análisis legal sobre la Ley de Hidrocarburos, en un medio que ha sido espacio habitual del columnista durante más de siete décadas, abre interrogantes sobre los criterios editoriales actuales, aunque la dirección del diario no ha emitido declaraciones al respecto. Britto García, por su parte, continuó con su columna el pasado sábado con un tema no vinculado a la controversia.

La fuente original de este documento es:

LaTabla (https://latablablog.wordpress.com/2026/02/16/luis-britto-garcia-denuncia-censura-de-su-columna-en-ultimas-noticias/)