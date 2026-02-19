Jefe del Comando Sur se reunió con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Padrino López, confirman autoridades

19-02-26..-Los ministros para la Defensa, Vladimir Padrino López, y para Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, sostuvieron este miércoles un encuentro con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, en Caracas, en el marco de una visita oficial destinada a «fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad».

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, también participó en el encuentro, que busca consolidar la coordinación en temas de interés binacional y regional, según confirmó el vicepresidente de Comunicación y cultura Miguel Ángel Pérez Pirela en su cuenta de X.

Autoridades de ambos lados coincidieron en que el camino diplomático es la vía principal para resolver divergencias y abordar asuntos estratégicos.

Según informó el Comando Sur, la reunión se centró en la lucha contra el tráfico de drogas, la migración y otros desafíos de seguridad regional, estableciendo un canal de diálogo directo entre ambos países.

Donovan llegó acompañado por la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, y el subsecretario estadounidense de Defensa para Seguridad Interna y Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph Humire. El Comando Sur destacó que su visita forma parte del compromiso de Washington con un “Venezuela libre, segura y próspera” y busca reforzar la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental.

Este encuentro se da en un contexto de renovados canales diplomáticos entre Caracas y Washington, incluyendo la reapertura de la misión diplomática estadounidense en enero y recientes visitas oficiales centradas en energía y cooperación económica.



