(VIDEO) Ex presos rechazan que la amnistía se considere un perdón del Estado y envían consideraciones antes de que se sancione la Ley

19-02-26.-Un grupo de ex presos políticos rechazó este miércoles que una posible amnistía sea interpretada como un perdón del Estado venezolano y emitieron una serie de consideraciones sobre la propuesta de Ley de Amnistía, incluso, sobre los artículos que ya ha aprobado la Asamblea Nacional.«Rechazamos que esta medida sea interpretada como un perdón otorgado por el Estado», dijo Nicmer Evans, ex preso político, al leer un comunicado a la salida de una misa de miércoles de ceniza a la que asistieron varios excarcelados que permanecieron en prisión por motivos políticos.Apuntaron que, al contrario, se debe reconocer la responsabilidad del chavismo en el desmantelamiento del Estado de derecho y violación de derechos humanos.ConsideracionesGarantizar reconocimiento de que la justicia fue instrumentalizada para generar sufrimiento.Claridad jurídica, especificar los cargos que fueron fabricados que son objeto de la medida.Retorno seguro para los exiliados sin exigir previamente la presentación ante tribunales «viciados».Memoria y justicia, cerrar expedientes pero no borrarlos para que la víctima tenga derecho a demostrar el forjamiento de los cargos y que los responsables respondan ante la ley.Reparación y verdad integral para las víctimas acompañada de la creación de una comisión de la verdad que incluya organismos internacionales, la academia, la iglesia Católica y las ONG de derechos imparciales.La Ley debe ser administrada por un tribunal ad hoc independiente con jueces probos designados de forma plural.