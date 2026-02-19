Van tres detenidos: Alertan sobre una “desafección hacia el territorio” tras lo ocurrido en Morrocoy

Celebración del carnaval en el Parque Nacional Morrocoy Credito: Web

19-02-26.-La celebración del carnaval en el Parque Nacional Morrocoy, estado Falcón, reavivó la preocupación de organizaciones ambientales y promotores turísticos, luego de reportarse aglomeraciones de personas, alta concentración de embarcaciones, ruido excesivo y uso de productos químicos.



Las autoridades confirmaron la detención de tres personas por daños ecológicos, vinculados al uso indiscriminado de espumas químicas y aerosoles desde embarcaciones privadas durante los días de asueto.



En entrevista con el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, Emiliano Terán Mantovani, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, advirtió que lo más grave es que estas prácticas ocurrieron en espacios que cuentan con regímenes especiales de protección y normativas claras destinadas a su conservación por la presencia de ecosistemas sensibles, como manglares y arrecifes de coral.



Afirmó que el uso masivo y descontrolado de estos entornos durante las festividades terminan degradando espacios naturales de alto valor ecológico.



“Existe una desafección de un sector de la población hacia el territorio, acompañada de una falta de valoración de su importancia, que en gran parte se debe a la falta de de información”, aseveró.



Alertan sobre patrón de daños ambientales

Alertó sobre lo que describió como un patrón de afectaciones ambientales que, en su opinión, no solo se observa en Morrocoy, sino también en distintos parques nacionales del país.



Consideró que, cuando se identifican conductas reiteradas, resulta necesario reforzar la supervisión y el cumplimiento de las reglas existentes. Asimismo, insistió en la importancia de establecer límites a la afluencia de visitantes y ordenar las actividades recreativas.



En este sentido, opinó que es prioritario promover una mayor valoración del territorio y de la interdependencia entre los ecosistemas y la vida humana. “Todos dependemos del equilibrio ambiental para que la vida se sostenga”, remarcó.



Terán recordó que la economía local y el turismo dependen directamente de la salud de los ecosistemas, por lo que ignorar su protección podría comprometer los propios medios de vida.



Finalmente, señaló que el Instituto Nacional de Parques requiere recursos suficientes y desarrollar campañas de concienciación. A su juicio, resulta indispensable reimpulsar la política ambiental, incorporando a comunidades locales y organizaciones especializadas en la gestión y resguardo de estos espacios.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 544 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/alertan-sobre-una-desafeccion-hacia-el-territorio-tras-lo-ocurrido-en-morrocoy/)