El Vaticano no participará en la “Junta de Paz” de convocada por Donald Trump

18 de febrero de 2026.-El Papa León XIV no se unirá a la "Junta de Paz" del presidente estadounidense Donald Trump, declaró el martes el máximo diplomático del Vaticano, añadiendo que debería dejarse a las Naciones Unidas la gestión de las situaciones de crisis, informó CNN.

La junta, que será presidida indefinidamente por Trump, fue diseñada originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza. Sin embargo, su objetivo se ha ampliado desde entonces para convertirla en un organismo global de mantenimiento de la paz.

El Papa León XIV fue invitado a unirse a la junta el mes pasado. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, declaró a la prensa que no aceptarán la invitación, alegando que algunos puntos del plan los dejaron "perplejos" y que es necesario resolver "cuestiones críticas".

El cardenal afirmó que una de las preocupaciones del Vaticano "es que, a nivel internacional, debería ser sobre todo la ONU la que gestione estas situaciones de crisis. Este es uno de los puntos en los que hemos insistido".

Los comentarios de Parolin se produjeron después de asistir a un evento con el gobierno italiano para conmemorar el aniversario de los Pactos de Letrán, que crearon la Ciudad del Vaticano como un estado soberano hace casi un siglo.