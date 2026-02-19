USA ordena a petroleras pagar impuestos al Gobierno de Venezuela

De acuerdo con la guía, las regalías por producción energética, los cargos fijos por barril y los impuestos federales deberán consignarse en los llamados Fondos de Depósitos de Gobiernos Extranjeros (Foreign Government Deposit Funds), gestionados por la administración del presidente Donald Trump.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este miércoles que las empresas que operen en el sector petrolero venezolano deberán cumplir con el pago de impuestos, tasas y permisos locales al Gobierno de Venezuela, mientras que las regalías energéticas y los tributos federales deberán ser depositados en un fondo administrado por Washington.

La disposición fue incluida en un documento de "Preguntas Frecuentes" (FAQ) divulgado por el Tesoro.

El documento hace referencia a dos autorizaciones generales emitidas el pasado 10 de febrero. Una de ellas levantó las sanciones estadounidenses relacionadas con la exportación, venta, almacenamiento y transporte de crudo venezolano. La otra permitió el suministro de bienes, tecnología, software y servicios estadounidenses destinados a la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas en Venezuela.

Las nuevas directrices establecen así el esquema de pagos que deberán seguir las compañías interesadas en participar en el negocio energético del país sudamericano tras la flexibilización de restricciones.