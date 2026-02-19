Rusia pondrá a prueba un dron estratosférico de fabricación nacional y análogo a Starlink

Además de proporcionar servicio de transmisiones a tropas de primera línea y monitorear el terreno, el proyecto busca interferir la navegación y las señales aéreas del enemigo potencial.

En marzo se iniciarán los vuelos de prueba del dron estratosférico Argus, que, según sus creadores, será capaz de proporcionar servicios de internet tanto a los militares rusos como a usuarios comunes que buscan alta velocidad, de forma similar al sistema Starlink, informa el diario Izvestia.

Los ingenieros rusos concibieron este aparato como un análogo a los satélites de comunicación Starlink, además de como un eficaz sistema de guerra electrónica.

Se espera que el dron pueda permanecer en el aire de manera prácticamente indefinida gracias a la energía solar. Se señala que la funcionalidad del dron es comparable a la de novedosos satélites artificiales de la Tierra, y que su principal característica es la gran altitud de vuelo. El aparato puede operar a una altura de entre 15 y 24 kilómetros, lo que dificulta su derribo con sistemas portátiles de misiles, pues se requerirían misiles pesados como los S-300 o los Patriot.

"El precio de un misil de ese tipo supera con creces el costo del propio dron. Incluso si el enemigo decide derribar un Argus, gastará millones de dólares para destruir un aparato que cuesta apenas unas monedas. Es una victoria económica, ya antes de que empiece el combate", señaló el jefe del proyecto, Nikolas Oxman.

El control de vuelo del aparato puede ser automático o manual. A diferencia de los satélites, que orbitan continuamente, Argus puede dirigirse hasta una ubicación deseada y sobrevolarla.

Posible herramienta eficaz en guerra electrónica

"Argus puede actuar como operador de comunicaciones, ya que puede transmitir video de alta definición, proporcionar comunicaciones de primera línea y controlar otros drones. Esto es importante, dado que la constelación de satélites de Rusia capaz de transmitir tales volúmenes de datos en tiempo real no es muy grande", destacó Oxman.

Asimismo, puede utilizarse eficazmente en guerra electrónica para interferir la navegación y las señales aéreas del enemigo, además de monitorear continuamente la superficie en tiempo real.

Los ensayos en marzo se llevarán a cabo con un prototipo de escala reducida, de 7 metros de envergadura, para comprobar las características aerodinámicas de la nave y sus sistemas de control.

Si las pruebas tienen éxito, el desarrollador comenzará a construir una versión a tamaño real con una envergadura de 40 metros.