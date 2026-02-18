Más de 10.000 hogares recuperan telecomunicaciones en la región Capital

18 de febrero de 2026.-En el primer mes del año, Cantv solventó más de 10.000 incidencias técnicas en el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, en el marco de la atención directa a los reportes generados por los usuarios a través de la VenApp del Sistema 1x10 del Buen Gobierno, informó Comunicaciones Externas.



En Caracas, cerca de 4.100 suscriptores recuperaron el acceso a telefonía fija e Internet gracias al despliegue de cuadrillas técnicas. En el estado Miranda se atendieron alrededor de 5.000 usuarios, mientras que en La Guaira el trabajo de la Fuerza Azul benefició a cerca de 900 familias.



Las causas de las incidencias estuvieron asociadas principalmente al desgaste natural de la infraestructura tecnológica, así como a afectaciones por robo, vandalismo y daños ocasionados por terceros.



El abordaje integral incluyó mantenimiento preventivo y correctivo en redes y equipos de transmisión. Entre las acciones ejecutadas destacan la sustitución de cables, regletas, mangas y conectores, la reconstrucción de empalmes y la verificación exhaustiva de líneas telefónicas para asegurar la estabilidad del servicio.



Cantv ratifica su compromiso con el país al mantener un despliegue continuo en todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de telecomunicaciones esenciales para el desarrollo social y económico de Venezuela.