FMI califica de "bastante frágil" la situación económica y humanitaria de Venezuela

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió hoy un reporte actualizado sobre las perspectivas regionales, en el cual describe la situación actual de Venezuela como "bastante frágil". El organismo advierte que, a pesar de periodos previos de estabilización relativa, los indicadores estructurales muestran señales de alerta crítica para el cierre del ciclo fiscal 2026.

Indicadores Macroeconómicos en Retroceso

De acuerdo con las proyecciones del FMI, la economía venezolana enfrenta una nueva fase de contracción. Los datos técnicos presentados destacan tres puntos de presión fundamentales:

Producto Interno Bruto (PIB): Se proyecta una caída del 3% para el presente año, lo que representa un quiebre en la tendencia de leve crecimiento observada en semestres anteriores.

Inflación: El organismo estima que el índice de precios al consumidor cerrará en torno al 682.1%, impulsado por una volatilidad cambiaria que persiste en el mercado interno.

Deuda Pública: La relación deuda-PIB se mantiene en niveles críticos, situándose en un 180%, lo que limita cualquier posibilidad de acceso a financiamiento internacional convencional en el corto plazo.

Vulnerabilidad Social e Infraestructura

El informe técnico subraya que la fragilidad no es solo financiera, sino también operativa y social. El FMI destaca que la precariedad en la prestación de servicios básicos —electricidad, agua y suministro de combustible— continúa siendo un obstáculo severo para la productividad industrial y comercial del país.

Asimismo, el reporte hace hincapié en la persistencia de una crisis humanitaria que mantiene a una proporción significativa de la población en situación de vulnerabilidad extrema, lo que requiere de flujos constantes de asistencia externa que, en muchos casos, se ven dificultados por el aislamiento financiero de la nación.

Estatus ante el Organismo

Es importante recordar que las relaciones formales entre el FMI y el gobierno venezolano permanecen suspendidas desde el año 2019, debido a la falta de reconocimiento oficial por parte de un sector de la junta directiva del Fondo. No obstante, el organismo mantiene un monitoreo constante de las variables económicas del país a través de fuentes secundarias y modelos de estimación técnica para el seguimiento regional.

