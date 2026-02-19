Ruta “Saime llega a cada rincón de la patria 2026” cédula a más de 71 mil ciudadanos

19 de febrero de 2026.-Con el objetivo de garantizar que la distancia geográfica no represente un obstáculo para que la ciudadanía renueve su documento de identidad, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), desplegó su ruta especial “Saime llega a cada rincón de la patria 2026”, logrando cedular a más de 71 mil personas, informó Prensa Mprrijp / Saime,

En su fase inicial, el despliegue se movilizó por los estados Amazonas, Portuguesa, Sucre, Delta Amacuro, Zulia, Táchira, Falcón y Barinas. Actualmente, las unidades móviles mantienen su operatividad en Bolívar, Nueva Esparta y la Guayana Esequiba. A través de estas jornadas, el ente identificador prioriza el acceso directo en zonas estratégicas, simplificando los trámites administrativos para miles de familias venezolanas.

La segunda etapa del operativo inició el pasado 9 de febrero y contempla diversas fechas de cierre según la entidad:

- Apure: Culmina el 22 de febrero.

- Cojedes: Atención disponible del 16 al 22 de febrero.

- Anzoátegui: Operativo activo desde el 16 de febrero hasta el 1 de marzo.

- Monagas: Jornadas extendidas del 16 de febrero al 15 de marzo.

Finalmente, la ruta concluirá su segunda fase en los estados Lara, Mérida, Yaracuy y Trujillo, donde los funcionarios prestarán servicio desde el 23 de febrero hasta el 15 de marzo. Con estas acciones, el Saime consolida una política de atención territorial que asegura el derecho a la identidad en cada rincón del país, promoviendo la eficiencia y la inclusión ciudadana en la gestión pública.