Venezuela denuncia tergiversación de Guyana y ratifica vigencia del Acuerdo de Ginebra

Caracas, 18 de Febrero de 2026- En un firme ejercicio de su soberanía diplomática, la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial para rechazar categóricamente el reciente pronunciamiento de la República Cooperativa de Guyana, en el marco de la conmemoración del 60.° aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966. Caracas denunció que la postura de Georgetown intenta desconocer el único instrumento jurídico válido y vigente para alcanzar una solución práctica y satisfactoria a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, pretendiendo validar un laudo arbitral de 1899 que Venezuela ha demostrado históricamente como nulo e írrito.

El Gobierno venezolano subrayó que, tras seis décadas de vigencia, el Acuerdo de Ginebra sigue siendo la hoja de ruta obligatoria para ambas naciones, fundamentada en el diálogo directo y el respeto al Derecho Internacional. En este 2026, Venezuela alerta a la comunidad internacional sobre las maniobras de Guyana, que, alentada por intereses de transnacionales energéticas, busca evadir sus responsabilidades contractuales y judiciales. El comunicado reafirma que la nación venezolana no cederá en su defensa histórica y que la verdad jurídica de su herencia territorial es inalienable, haciendo un llamado a retomar la senda de la legalidad pactada en 1966.