Autoridades venezolanas sostienen reunión con el jefe del Comando Sur de EEUU

Ambos países "acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilicitas".

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, estuvo de visita en Caracas para sostener una reunión con autoridades de Venezuela este miércoles.

Durante el encuentro, al que asistió la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López y el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ambos países «acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilicitas en nuestra región, migración, enmtre otros».

La información fue aportada por el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela, a través de su cuenta en X.

«El encuentro ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes», sostuvo.

Por otra parte, la jefa de la misión diplomática estadounidense en el país, Laura Dogu, calificó esta visita como un «día histórico».

«Otro día histórico en el que dimos la bienvenida al comandante del @SOUTHCOM, el general Donovan, a Venezuela. En Caracas, el General Donovan comenzó reuniéndose con su equipo de miembros del servicio de la Fuerza Conjunta, una vez más vigilando las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos, y con sus socios interinstitucionales. Luego se reunió con las autoridades interinas para evaluar el tema de seguridad, garantizar la implementación del plan de tres fases del @POTUS y avanzar en el objetivo de una Venezuela alineada con los Estados Unidos. – LFD», informó la Embajada de EE.UU. en Venezuela.