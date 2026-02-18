Rechazan ley israelí sobre tierras cisjordanas

Rechazan y condenan, reanudar los procedimientos de registro de tierras en el Área C de Cisjordania ocupada”. Credito: Agencias

La aprobación de una ley por el Gobierno de Israel que permite reabrir el proceso de registro de tierras en la Cisjordania ocupada bajo su titularidad ha generado la condena de la ONU y numerosos países, por considerarla otro paso anexionista.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró en rueda de prensa que este "condena la decisión del Gobierno israelí del 15 de febrero de reanudar los procedimientos de registro de tierras en el Área C de Cisjordania ocupada".

El vocero advirtió que la medida podría despojar a los palestinos de sus propiedades y ampliar el control de los sionistas sobre ese territorio.

Dujarric subrayó que "este tipo de medidas, incluida la continua presencia de Israel en el territorio palestino ocupado, no solo son desestabilizadoras, sino que, como recordó la Corte Internacional de Justicia, son también ilegales".

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudita también se pronunció en un comunicado en el que manifestó que la medida forma parte de los planes israelíes de "imponer una nueva realidad legal y administrativa" en ese territorio, lo que constituye "una grave violación del derecho internacional" y socava la propuesta de la solución de los dos Estados.

En la misma línea se pronunciaron Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Jordania, Pakistán y Türkiye a través de un comunicado conjunto también suscrito por los saudíes. En el texto destacan que Israel pretende con "este paso ilegal" acelerar "la confiscación de tierras" y aumentar su control al "aplicar ilegalmente la soberanía israelí sobre los territorios palestinos ocupados, socavando los derechos legítimos del pueblo palestino" con la reapertura del registro.