19 de febrero de 2026.-El líder promete recompensar a los "jóvenes mártires" que murieron mientras Corea del Norte intensifica la propaganda que glorifica a las tropas desplegadas para luchar por Rusia, informó El Guardian.

Corea del Norte ha anunciado la finalización de un nuevo distrito de viviendas en Pyongyang para las familias de los soldados norcoreanos que murieron combatiendo junto a las fuerzas rusas en Ucrania, en el último esfuerzo del líder Kim Jong-un para honrar a los caídos en la guerra.

Fotos de medios estatales muestran a Kim caminando por la nueva calle, llamada Saeppyol, y visitando las casas de algunas familias con su hija, cada vez más prominente, que se cree se llama Kim Ju-ae, mientras se compromete a recompensar a los "jóvenes mártires" que "lo sacrificaron todo por su patria".

Kim afirmó que el nuevo distrito en la zona de Hawasong de la capital simboliza el "espíritu y el sacrificio" de los soldados caídos, y añadió que las viviendas estaban destinadas a permitir que las familias en duelo "se enorgullecieran de sus hijos y esposos y vivieran felices".