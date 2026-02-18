Fusiona la piratería financiera y el lawfare con una guerra cognitiva de escala continental

(VIDEO) Un año después: Donald Trump y la dominación coercitiva

Por: | | Versión para imprimir

Un año después: Donal Trump y la dominación coercitiva

Un año después: Donal Trump y la dominación coercitiva

Credito: Agencias

Miércoles, 18 de febrero de 2026.- Donald Trump durante su segundo mandato ha abandonado cualquier pretensión de hegemonía consensuada para irrumpir con una geopolítica mafiosa de dominación coercitiva.

Es la culminación lógica de un patrón bicentenario de injerencia estadounidense en América Latina, ahora potenciado por la guerra digital. Como documentan analistas, el America first es la fase terminal de una doctrina imperial que siempre ha operado bajo la lógica del saqueo estructurado, mutando sus justificaciones del destino manifiesto al combate del terrorismo o del autoritarismo para mantener el control sobre los recursos y la soberanía de sus vecinos del sur.

La llamada quinta ola de agresión iniciada en 2025 se distingue por su metodología híbrida: fusiona la piratería financiera y el lawfare con una guerra cognitiva de escala continental.

El objetivo ya no es solo controlar territorios sino colonizar el deseo y el sentido común.

El secuestro del presidente Nicolás Maduro, con bombas y asesinatos, durante una agresión militar violenta constituye un punto de no retorno en esta escalada e irrespeto a orden mundial.

Es un acto de sicariato internacional destinado a establecer un precedente de impunidad total y de abandono al derecho internacional.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 827 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Otras noticias sobre el tema Secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores

Revise noticias similares en la sección:
¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía


Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad