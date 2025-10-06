Ciudadana estadounidense es baleada en Chicago por agentes de la Patrulla Fronteriza-ICE

Una mujer fue baleada por agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. el sábado por la mañana en Chicago, lo que marca la segunda vez que agentes disparan contra civiles en medio del agresivo operativo migratorio de la Administración del presidente Donald Trump, que lanzó el mes pasado en la ciudad y ha provocado decenas de protestas.

El tiroteo ocurrió en el área de South Side de Chicago, después de que los agentes fueran supuestamente acorralados por varios vehículos.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo en un comunicado que los agentes se vieron obligados a disparar, tras ser embestidos por una conductora que portaba un arma semiautomática.

La mujer armada, una ciudadana estadounidense, fue nombrada en un boletín de inteligencia de las autoridades migratorias la semana pasada por divulgar información confidencial de agentes en línea, explicó la portavoz.

Ningún agente migratorio resultó herido en el incidente.

McLaughlin dijo que la mujer herida condujo por sí misma al hospital para recibir atención médica. Pero el Departamento de Bomberos de Chicago dijo al periódico Chicago Sun Times que habían encontrado a la mujer herida en una calle del South Side y llevada al hospital.

Grupos de defensa de los inmigrantes acusaron a los agentes migratorios de causar un accidente automovilístico en el mismo vecindario del tiroteo.

Este es el segundo tiroteo que ocurre en Chicago en medio de la escalada de las redadas. El mexicano Silverio Villegas-González, de 38 años, murió el pasado 12 de septiembre tras ser baleado por un oficial que supuestamente sufrió lesiones de gravedad al ser atropellado por el inmigrante.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) defendió la actuación de sus agentes afirmando que Villegas-González "intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto. Tanto el agente como el sujeto recibieron atención médica de inmediato y fueron trasladados a un hospital".

Sin embargo, un video, grabado por las cámaras corporales de uno de los policías de Chicago que llegó al lugar poco después del tiroteo, muestra al agente supuestamente atropellado diciendo que sus heridas "no eran graves".

Los incidentes de agentes migratorios que apuntan sus armas a civiles se han extendido por todo el país. La semana pasada agentes del ICE apuntaron con armas y luego rompieron la ventana de un auto en el que viajaban una pareja y su bebé de un mes durante un arresto ocurrido en Colorado.