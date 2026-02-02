Gaceta Oficial 43.295 miércoles 14 de enero 2026

Gaceta Oficial 43295, miércoles 14 de enero de 2026.

Official Gazette 43295, Wednesday, January 14, 2026.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SENIAT

Providencia mediante la cual se revoca la autorización a los Auxiliares de la Administración Aduanera, que en ella se mencionan; y se desactiva la clave de acceso al Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA.

Providencia mediante la cual se designa a Luis Eduardo Tolosa Duarte, como Gerente de la Aduana Principal de Las Piedras Paraguaná, en calidad de Titular.

Providencia mediante la cual se designa a Gustavo Adolfo Muñiz Rocha, como Gerente de la Región de Tributos Internos Libertador, en calidad de Titular.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución mediante la cual se designa a Ana Cristina Michini Laurens, como Autoridad Única de Salud (E) del estado Nueva Esparta.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO

Resolución mediante la cual se designa a Pedro José Núñez Segura, como Director General de Registros y Licencias, en calidad de Encargado, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra de Turismo Nacional, del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

Resolución mediante la cual se designa a Esthefany Ferri Chirinos, como Directora General de Calidad Turística, adscrita al Despacho del Viceministro o Viceministra de Turismo Nacional, del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución mediante la cual se traslada a Sharom Carolina Acevedo Paracare, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 45 Nacional Plena.

Resolución mediante la cual se traslada a Johana Margareth Cedeño Picaza, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se traslada a Anahir del Mar Zapata, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Centésima Décima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en materia Contra las Drogas con competencia en Fases de Investigación, para Intervenir en Fase Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución mediante la cual se traslada a Augusto Alejandro Meléndez Iuli, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 84 Nacional Plena y Especial Tributaria y Aduanera.

Resolución mediante la cual se traslada a Adriana Coromoto Escalona Meza, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con sede en San Carlos y competencia en materia para la Defensa de la Mujer.