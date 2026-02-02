INAMEH reporta lluvias con descargas eléctricas se prevén en occidente y zona andina

Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevén nubosidad productora de lluvias y chubascos con descargas eléctricas en los estados Lara, Falcón, Zulia y la región de los Andes.

La información fue publicada por el servicio meteorológico, en el que reseñó que la mayor parte del territorio nacional mantendrá condiciones estables durante la mañana, y advierte sobre precipitaciones de intensidad variable hacia la tarde en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y el occidente del país.

Durante las primeras horas del día, el cielo permanecerá parcialmente nublado con lloviznas dispersas al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro y el este de Miranda. Asimismo, el reporte incluye nubosidad fragmentada en el norte de Aragua, Carabobo, Yaracuy, así como en zonas de Apure, Barinas y el oeste de Portuguesa.

Para el periodo vespertino y nocturno, se estima el desarrollo de células convectivas que incrementarán la fuerza de las lluvias en el Piedemonte Andino y el sur del país.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, predominará el cielo despejado y una baja probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y la mañana. Sin embargo, en horas de la tarde se espera un incremento de la cobertura nubosa sobre la región capital, lo que podría generar lluvias o lloviznas breves en diversos puntos de la zona metropolitana antes del final de la jornada.