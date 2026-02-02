(VIDEO) Jesús Superlano: estamos contra la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela

Lunes, 02 de febrero de 2026.- En la introducción de la participación de Jesús Superlano, Gustavo Martínez mencionó los dos ejes de esta actividad, organizada por los del Encuentro por los Derechos del Pueblo frente a la Defensoría del Pueblo: esta es la pancarta central de la actividad:



Rechazo ala agresión y a la ofensiva imperialista.



No a la colaboración neocolonial del gobierno con Trump.



Se presentó Superlano quien representó al Partido Patria para Todos (PPT) judicializado por este gobierno: nosotros estamos rechazando sin titubeos, sin guabineos, con toda la franqueza lo que sucedió el tres de enero en este país, con todas las diferencias que tenemos con Nicolás Maduro y con su esposa Cilia Flores, nosotros, sin ningún complejo, salimos a rechazar lo que sucedió acá en Venezuela, el tres de enero.



Pero, hay que decir algunas cosas, sin complejos, así como rechazamos la política de Donald Trump, nosotros tenemos que rechazar la política, parecida a la de Donald Trump, que viene haciendo este gobierno en Venezuela, que viene haciendo algunos dirigentes del partido de gobierno, como lo es el PSUV, dentro de este país.



Que no es, más que todo, lo que criticaban de María Corina Machado, bueno, hoy esto lo desarrollan y lo ponen en práctica de manera normal y común, que es, nada más y nada menos: entregarle lo que los petroleros estadounidenses le estaban exigiendo a Donad Trump, que es que no había seguridad con el tema de las leyes venezolanas, para el tema de la inversión de las petroleras norteamericanas en Venezuela.



Y estos señores que hoy gobiernan en esa Asamblea Nacional, asamblea de bachaqueros y alacranes y nuevos ricos que están allí, que no debaten, sino que cumplen las órdenes de la política norteamericana, que es asegurarle llanamente el desarrollo y la inversión de los grandes petroleros norteamericanos en Venezuela.



Bueno, prueba de ello, es que ya está aprobado en primera discusión, el tema de la reforma a los hidrocarburos, aquí en nuestro país, a la Ley de Hidrocarburos.



Con cosas como esa, nosotros queremos que lo sepan todos los venezolanos, los caraqueños, los venezolanos en general, repito y todo el gobierno venezolano, que nosotros estamos en contra de eso que están aprobando, de la reforma de La Ley de Hidrocarburos en Venezuela.



Hay sectores políticos, independientes, patriotas que no estamos de acuerdo con la reforma de la Ley de Hidrocarburos en Venezuela.



Ese silencio que tratan de imponer, ese silencio cómplice a la política de Donald Trump, bueno, hay venezolanos que no estamos de acuerdo con la aprobación de La Ley de la Reforma de Hidrocarburos en Venezuela.



Y no es nada más eso, intentan hacer silencio, lo que decían algunos compañeros que me antecedieron, ¿cómo es que a estas alturas del mes de enero, que está finalizando, aún no sabemos cuantas personas,: mujeres, hombres, niños, militares, civiles murieron el tres de enero?





