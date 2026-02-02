(VIDEO) Palestina 11 mil años de historia: Colono israelí, tú no eres israelita, la israelita soy yo, semita-palestina

Por: | | Versión para imprimir

Susana Khalil

Susana Khalil

Susana Khalil

Susana Khalil

2 de febrero de 2026.- La Asociación CANAÁN en su Canal YouTube en el presente episodio hace un llamado a la reflexión de no solo manifestar su solidaridad con el pueblo nativo semita-árabe, palestino sino ir más y es la liberación total del pueblo nativo contra el anacronismo eurocéntrico colonial fraudulentamente denominado "Israel".

Igualmente se hace un llamado a revisar la historia ya que estos israelíes ( europeos), no son semitas.

Estos israelíes no son israelitas ya que no son semitas como sí lo son los nativos palestinos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 464 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Medios Alternativos y Comunitarios