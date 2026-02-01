EEUU: denuncian a Trump y su terrorismo de Estado desde Washington

Desde Washington, día tras día, cada vez más ciudadanos salen a las calles contra Trump

1 de febrero de 2026.- Decenas de ciudades se unen a los movimientos sociales que denuncian el aparato de violencia en contra de las comunidades migrantes de EE.UU.

Durante las últimas semanas, Mineápolis y ahora Los Ángeles son escenario de violentos choques entre ciudadanos y las fuerzas paramilitares de ICE, así como otras agencias del aparato estatal de represión.

Desde Washington, día tras día, cada vez más ciudadanos salen a las calles. El asesinato de dos activistas a manos de los uniformados en Mineápolis resulta en la condena de las políticas migratorias de Donald Trump y su gobierno. En este marco, la capital del imperio es escenario de jornadas de marchas y denuncias a las violaciones de los derechos humanos y constitucionales.

Hace algunos meses, cuando el régimen de Donald Trump anunciaba sus planes de expandir la militarización del país, muy pocos se imaginaban que estos protocolos también incluían la desaparición forzada y asesinato de disidencia, en adición a los secuestros y asesinatos de la comunidad migrante del país.

Es así que, a pesar de los esfuerzos de grupos humanitarios y organismos, así como numerosos amparos legales, lo cierto es que los poderes del Estado parecen estar sometidos al régimen de brutalidad y asedio desde el aparato gubernamental. A cierre de edición de este reporte, el Poder Judicial continúa avalando las acciones de un Ejecutivo con tendencias cada vez más totalitarias y fascistas.

