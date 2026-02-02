Designan a Daniela Cabello como ministra de Turismo

Daniella Cabello, nueva ministra de Turismo

2 de febrero de 2026.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció la designación de Daniella Cabello como nueva ministra de Turismo, en sustitución de Leticia Gómez quien venía desempeñando el cargo desde agosto de 2024.



Mediante su canal en Telegram, Rodríguez informó que Cabello «asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional», por lo que agradeció a la ministra saliente «por su valiosa labor al frente de esta importante cartera».



Daniella Cabello ha desempeñado funciones como viceministra de Comercio Exterior y presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones, cuya tarea se ha centrado en impulsar, a través de Marca País, la diversificación de los productos de calidad con los que cuenta Venezuela y explorar el potencial que tiene el país para posicionar estos en los mercados internacionales.