Costa Rica celebra elecciones presidenciales este domingo

Laura Fernández

1 de febrero de 2026.- Los costarricenses eligen a su próximo presidente este día con la oficialista Laura Fernández como gran favorita, impulsada por sus promesas de mano dura contra la criminalidad que, según sus rivales, empujarán al país al autoritarismo. "No hay que encerrar a la gente por estar tatuados", replica Álvaro Ramos, candidato del tradicional Partido de Liberación Nacional (socialdemócrata) y segundo en los sondeos con menos del 10 % de la intención de voto.



Unos 3,7 millones de ciudadanos están convocados en Costa Rica a las urnas para elegir presidente y diputados por cuatro años en este país reconocido por su estabilidad y bienestar social, pero donde el narcotráfico se expande con una alta cuota de violencia. Fernández propone finalizar la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros del presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien admira, aumento de penas y estados de excepción en zonas marginales conflictivas.



Politóloga conservadora de 39 años, Fernández, heredera política del popular presidente Rodrigo Chaves, encabeza la intención de voto al poner en el centro la seguridad, principal preocupación de los costarricenses, según encuestas. "¡Vamos a ganar en primera ronda y lo haremos con 40 diputados!", dijo la exministra de la Presidencia y de Planificación al cerrar ayer su campaña, sobre la mayoría que necesita en un Congreso de 57 escaños para reformar la Constitución y los poderes del Estado.