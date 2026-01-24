Fractura en el bloque demócrata: Luz verde a 1,2 billones para seguridad a favor del ICE

Siete diputados demócratas se aliaron con los republicanos para votar por multimillonario presupuesto para el ICE que afecta a las comunidades de inmigrantes y en contra de las ciudades santuarios y movimientos de DDHH de EEUU Credito: Facebook

Histórica alianza bipartidista aprueba presupuesto de 1,2 billones de dólares con fondos récord para el ICE y la seguridad nacional

Washington D.C., 24 ene (2026).— En un movimiento político que ha sacudido los cimientos del Capitolio, siete legisladores del Partido Demócrata han decidido desmarcarse de su liderazgo para sumar fuerzas con los republicanos, logrando la aprobación de un colosal paquete de financiación gubernamental valorado en 1,2 billones de dólares. El núcleo de la controversia y el punto de quiebre para esta alianza reside en el masivo fortalecimiento financiero de las agencias de control migratorio, otorgando 10.000 millones de dólares adicionales de manera directa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta inyección de capital busca potenciar la capacidad operativa de la agencia en un momento de máxima tensión política, permitiendo una expansión significativa en las tareas de vigilancia, detención y ejecución de órdenes de deportación en todo el territorio estadounidense.

El paquete presupuestario no se limita al ICE, ya que contempla además una partida extraordinaria de 64.000 millones de dólares destinada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), consolidando una de las mayores inversiones en seguridad fronteriza de la última década. La decisión de los siete demócratas —Henry Cuellar y Vicente González de Texas; Jared Golden de Maine; Marie Gluesenkamp Pérez de Washington; Don Davis de Carolina del Norte; y Laura Gillen junto a Tom Suozzi de Nueva York— refleja la creciente presión que enfrentan los distritos moderados y fronterizos ante la gestión de los flujos migratorios. Para estos legisladores, el apoyo a un ICE más robusto se ha convertido en una prioridad estratégica para garantizar la estabilidad de sus comunidades y asegurar que la administración cuente con los recursos necesarios para aplicar la ley de forma efectiva.

Esta votación marca un precedente crítico en el Congreso, donde la división interna del bloque demócrata ha permitido que la agenda republicana de "seguridad primero" se materialice en cifras concretas. Mientras que las facciones más progresistas del Congreso han denunciado este aumento presupuestario como una concesión innecesaria que prioriza la militarización sobre las reformas humanitarias, el resultado de la votación asegura que las operaciones del ICE y el DHS tengan garantizada su continuidad financiera con un respaldo que ahora cruza las líneas partidistas. Con estos fondos, el gobierno federal se prepara para implementar nuevas fases de control fronterizo que incluyen el uso de tecnologías avanzadas y un incremento en el personal de campo, redefiniendo la política migratoria del país para el resto del año fiscal 2026.

El Impacto en las "Ciudades Santuario" y la Guerra Legal en Curso

La aprobación de estos fondos exacerba la confrontación legal y política entre la administración federal y las llamadas "ciudades santuario", que limitan su cooperación con las autoridades migratorias federales. El aumento del presupuesto del ICE a 10.000 millones de dólares permitirá un incremento de sus operaciones en estas jurisdicciones, lo que el DHS ya ha calificado como una "notificación formal" para que revisen y modifiquen sus políticas locales.

Pérdida de Fondos Federales: La principal consecuencia es la amenaza inminente de la administración Trump de retener miles de millones de dólares en subvenciones federales destinadas a estas ciudades y estados a partir del 1 de febrero de 2026. Ya se han visto ejemplos concretos, como la negación de 34 millones de dólares al programa de seguridad del transporte de Nueva York por su estatus de santuario, aunque un juez federal restauró temporalmente esos fondos en octubre de 2025.

Aumento de las Operaciones del ICE: El financiamiento adicional permitirá al ICE aumentar significativamente sus redadas y operativos en ciudades como Los Ángeles, Chicago o Seattle, desafiando directamente las políticas locales que buscan proteger a los migrantes indocumentados.

Litigios Constantes: Ciudades como Chicago y San Pablo han presentado demandas para bloquear las condiciones impuestas por el Departamento de Justicia para acceder a ciertos fondos. La batalla legal continua para definir si la administración federal puede imponer unilateralmente estas condiciones o si interfiere con la soberanía de los gobiernos locales.

El Despliegue Tecnológico en la Frontera y la Militarización de la Seguridad

Los 64.000 millones de dólares adicionales para el DHS se traducirán en una sofisticación y militarización de la frontera sur y de la seguridad interna que va más allá de la construcción física del muro. El objetivo es crear un "complejo industrial de deportación" y control fronterizo difícil de desmantelar a largo plazo.

Muro Virtual y Tecnología de Vigilancia: Gran parte de la inversión se destinará al desarrollo del "muro inteligente" y tecnologías asociadas, incluyendo sensores avanzados, drones de vigilancia y sistemas de inteligencia artificial para el monitoreo en tiempo real.

Tecnología Antidrones: Una inversión específica de 115 millones de dólares se ha anunciado para tecnologías antidrones, no solo para la seguridad fronteriza, sino también para eventos masivos futuros como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Infraestructura de Detención y Procesamiento: Los fondos permitirán la expansión de los centros de detención del ICE y el desarrollo de centros de datos y sistemas de procesamiento de información más eficientes para manejar el aumento de detenciones y deportaciones, con una meta ambiciosa de deportar a un tercio de la población migrante indocumentada en EE. UU.