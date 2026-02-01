(VIDEO) Pedro Eusse: ratificamos nuestra categórica condena a la agresión imperialista

Domingo, 01 de febrero de 2026.- Pedro Eusse: ratificamos nuestra categórica condena a la agresión imperialista y al proceso de entrega que se está desarrollando, en este momento.



Sin imperio y sin tutela, libertad para Venezuela, fue el lema expresado por Gustavo Martínez de MS, quien coordinó la presentación de los diferentes participantes en el acto organizado por el Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo, el día miércoles 28 de enero, frente la Defensoría del Pueblo ubicada en a plaza Brión de Caracas, con este lema se abre el presente video donde Pedro Eusse tomó la palabra:



Quien luego de saludar a los presentes, pasó a reconocer esta iniciativa del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, la cual es muy importante porque expresa una posición distinta a los círculos del poder, a las fuerzas al servicio del capital y eso es lo que necesitamos.



Que cobren fuerza los factores que se enfrentan al capital, a cualquiera de las distintas opciones políticas al servicio del capital.



Nosotros a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela y del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, ratificamos nuestra categórica condena a la agresión imperialista ejecutada el tres de enero y al proceso de entrega que se está desarrollando en este momento.



Acá, la Asamblea Nacional, está aprobando, como ya se ha dicho, una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que va a significar que se le concede a las empresas transnacionales realizar operaciones, actividades primarias que están reservadas exclusivamente para la empresa estatal, violando así la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, peo además, le están entregando privilegios a esas empresas transnacionales y están reduciendo la participación del estado venezolano en la renta petrolera.





