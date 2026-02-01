Y al proceso de entrega que se está desarrollando, en este momento.

(VIDEO) Pedro Eusse: ratificamos nuestra categórica condena a la agresión imperialista

Por: | | Versión para imprimir

Pedro Eusse: ratificamos nuestra categórica condena a la agresión imperialista y al proceso de entrega que se está desarrollando, en este momento.

Pedro Eusse: ratificamos nuestra categórica condena a la agresión imperialista y al proceso de entrega que se está desarrollando, en este momento.

Credito: aporrea.tvi

Domingo, 01 de febrero de 2026.- Pedro Eusse: ratificamos nuestra categórica condena a la agresión imperialista y al proceso de entrega que se está desarrollando, en este momento.

Sin imperio y sin tutela, libertad para Venezuela, fue el lema expresado por Gustavo Martínez de MS, quien coordinó la presentación de los diferentes participantes en el acto organizado por el Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo, el día miércoles 28 de enero, frente la Defensoría del Pueblo ubicada en a plaza Brión de Caracas, con este lema se abre el presente video donde Pedro Eusse tomó la palabra:

Quien luego de saludar a los presentes, pasó a reconocer esta iniciativa del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, la cual es muy importante porque expresa una posición distinta a los círculos del poder, a las fuerzas al servicio del capital y eso es lo que necesitamos.

Que cobren fuerza los factores que se enfrentan al capital, a cualquiera de las distintas opciones políticas al servicio del capital.

Nosotros a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela y del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, ratificamos nuestra categórica condena a la agresión imperialista ejecutada el tres de enero y al proceso de entrega que se está desarrollando en este momento.

Acá, la Asamblea Nacional, está aprobando, como ya se ha dicho, una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que va a significar que se le concede a las empresas transnacionales realizar operaciones, actividades primarias que están reservadas exclusivamente para la empresa estatal, violando así la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, peo además, le están entregando privilegios a esas empresas transnacionales y están reduciendo la participación del estado venezolano en la renta petrolera.





Noticia relacionada: (VIDEO) Rechazo y repudio total, absoluto, a la agresión militar contra nuestro país

Esta nota ha sido leída aproximadamente 535 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía


Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad


Revise noticias similares en la sección:
Economía