Trump: "Quiero convertir a Canadá en el estado número 51, Groenlandia será el 52, Venezuela puede ser el 53"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este domingo acerca de la posibilidad de ampliar el número de estados de la nación hasta 53, tras la eventual incorporación de Canadá, Groenlandia y Venezuela.

"Nunca ha sido mi intención convertir a Groenlandia en el estado número 51. Quiero convertir a Canadá en el estado número 51. Groenlandia será el estado número 52. Venezuela puede ser el estado número 53", dijo en tono jocoso durante una cena en el club de élite Alfalfa en Washington D.C.

El mandatario estadounidense ha declarado este domingo que le gustaría que Canadá se convirtiera en el estado 51 de EE.UU., después de meses manifestándose a favor de tomar el control de Groenlandia, alegando una supuesta amenaza a la seguridad procedente de Rusia y China.

Por otro lado, Trump ha elogiado las acciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. "Nos llevamos muy bien con el liderazgo venezolano. Están haciendo un trabajo realmente bueno", dijo este sábado a bordo del avión presidencial Air Force One.

Anteriormente, el primer ministro canadiense, Mark Carney, rechazó unas declaraciones de Trump sobre Canadá y su dependencia de Washington, asegurando que su país "no vive por Estados Unidos", sino que "prospera porque es canadiense". El mandatario reconoció que ambos países han construido "una asociación extraordinaria" en materia económica, seguridad e intercambio cultural, pero subrayó que esa relación no define la existencia ni el desarrollo de su nación.

Por su parte, las autoridades groenlandesas han insistido en que la isla no está en venta y que no están dispuestos a ceder su soberanía sobre las bases estadounidenses. "Nuestra integridad, nuestras fronteras y el derecho internacional son definitivamente una línea roja que no queremos que nadie cruce", defendió el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen