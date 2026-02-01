Venezuela y República Dominicana reactivan servicios consulares y conexión aérea

Cancillería de Venezuela

Cancillería de Venezuela

1 de febrero de 2026.- Las Cancillerías de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Dominicana anunciaron la reactivación de los servicios consulares en Caracas y Santo Domingo, respectivamente. Esta decisión surge del trabajo conjunto entre ambas naciones y busca fortalecer la atención a las comunidades residentes en cada país.

De igual manera, ambos gobiernos instruyeron a sus autoridades aeronáuticas para restablecer la conexión aérea entre Venezuela y República Dominicana, medida que facilitará el intercambio humano, cultural y económico.

Con estas acciones, Caracas y Santo Domingo ratifican su voluntad de avanzar en la cooperación bilateral y de brindar soluciones concretas a sus ciudadanos.

