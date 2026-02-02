Destacan en Italia llamado de León XIV a un diálogo entre EEUU y Cuba

Medios informativos italianos destacan hoy la preocupación del papa León XIV por las graves consecuencias de las nuevas medidas de Estados Unidos contra Cuba, y su llamado al diálogo para aliviar las tensiones entre ambas naciones.

Importantes espacios noticiosos de las principales cadenas televisivas y radiales, agencias de prensa locales e importantes diarios como Il Faro di Roma, Il Sole 24 Ore y La Stampa, entre otros, resaltaron la consternación del Santo Padre, por las acciones de Washington para tratar de impedir la entrada de combustible a Cuba.

Con el título Cuba bajo asedio: el dolor de un pueblo, la ferocidad del imperio, el periódico Il Faro di Roma refirió que el sumo pontífice alzó su voz el domingo último para expresar su "gran preocupación» por "la noticia del aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos".

En ese análisis se señala la relevancia de que, tras el rezo del Ángelus, al mediodía del domingo último, "Robert Francis Prevost, el primer papa nacido en Estados Unidos, denunció así el riesgo concreto de que decisiones políticas unilaterales aumenten el sufrimiento del pueblo cubano".

La referencia es clara, apunta ese artículo, contra "la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump, que amenaza con sanciones y aranceles contra los países que abastecen de petróleo a Cuba, lo que impacta directamente el suministro energético de la isla".

"Esta medida no es neutral ni técnica, sino profundamente política y punitiva", asevera, y añade que se trata de un acto dirigido a "paralizar los servicios esenciales, los hospitales, el transporte y la producción de alimentos, en una palabra, la vida".

Se resalta además el llamado del Obispo de Roma a un "retorno urgente al diálogo sincero y eficaz", hacia el cual el gobierno cubano siempre mantuvo su disposición, sobre la base de que se realice con apego al Derecho Internacional, sin injerencia en los asuntos internos, así como con respeto a la igualdad soberana y la independencia.

"Durante más de sesenta años, Cuba ha resistido un bloqueo económico, financiero y comercial sin precedentes en la historia contemporánea, y una vez más se encuentra en el centro de nuevas amenazas, renovada violencia económica y agresiones mediáticas que allanan el camino para un mayor sufrimiento", recuerda ese medio.

En el texto se expone la falsedad de la "narrativa que presenta a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense", a la que califica como "una construcción ideológica que ignora la realidad" de un país que, pese al bloqueo económico estadounidense, se mantiene invirtiendo en salud, educación, cooperación internacional y solidaridad".

"Así lo demuestran en Calabria los médicos cubanos que vinieron a revitalizar la precaria situación del sistema de salud público regional, siguiendo los pasos de sus colegas que trabajaron en Piamonte y Lombardía durante la Covid-19, ayudando a salvar innumerables vidas", recuerda Il Faro di Roma.