Trump ordena la retirada de agentes federales en protestas de Minneapolis

Protesta en Mineapolis contra el ICE

1 de febrero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el retiro de los agentes federales de las manifestaciones en Mineápolis (Minnesota) y otras ciudades con alcaldías demócratas; sin embargo, garantizó que continuarán protegiendo las instalaciones del gobierno federal.



La instrucción del presidente llega después de que la muerte de dos manifestantes, a causa de balazos disparados por funcionarios federales durante las protestas contra las redadas migratorias en Mineápolis, provocara indignación en el país.



«He instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia participaremos en las protestas o disturbios de diversas ciudades demócratas mal administradas, a menos que nos soliciten ayuda», comunicó Trump en la plataforma Truth.



Por lo tanto, el presidente delega a las autoridades estatales y locales la obligación de asegurar la seguridad en las manifestaciones y de actuar en caso de que ocurran altercados.



Sin embargo, añadió que los agentes federales resguardarán «con gran firmeza, todos los edificios federales que estén siendo atacados por estos lunáticos, agitadores e insurrectos pagados».



«No se permitirá escupir en la cara a nuestros oficiales, no se darán puñetazos ni patadas a los faros de nuestros vehículos, ni se lanzarán piedras ni ladrillos a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros Patriotas. De ser así, esas personas sufrirán consecuencias iguales o mayores», señaló.



En diciembre del año pasado, el Gobierno de Trump implementó la operación conocida como ‘Metro Surge’, que consiste en una serie de operativos destinados a detener a migrantes sin documentos en Minnesota, un estado dirigido por los demócratas.



Las autoridades locales y miles de manifestantes han rechazado las redadas agresivas; estos últimos han demandado en las semanas recientes que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) abandonen el estado.



La muerte a tiros de dos manifestantes estadounidenses de 37 años, Alex Pretti y Renée Good, durante las manifestaciones ha causado un gran escándalo en todo el país.



Trump relevó al mando operativo esta semana y, en busca de una «desescalada» de la creciente tensión, envió a su zar fronterizo, Tom Homan, al área; no obstante, ha asegurado que se seguirán realizando las redadas.