"Aún no lo hemos debatido", dice Trump sobre los recursos que recibiría Venezuela por la venta del petróleo

Credito: Web

El presidente estadounidense Donald Trump fue cuestionado sobre la parte de los ingresos de Caracas por la venta de petróleo venezolano, esto en un diálogo con la prensa mientras viajaba en el Air Force One. "Aún no lo hemos debatido", respondió.

"Vamos a vender mucho petróleo y tomaremos algo y ellos tomarán mucho y les irá muy bien, ganarán más dinero que nunca", ahondó en su respuesta.

Por otra parte, el mandatario fue cuestionado sobre si China recibiría de vuelta las inversiones que había realizado en el país latinoamericano. Al respecto, dijo no tener información al respecto, pero señaló que el gigante asiático es "bienvenido para lograr un gran acuerdo" en petróleo.

