Las últimas palabras de Renee Good antes de morir salen a la luz en video del agente de ICE

Se informa que las imágenes del teléfono celular de un agente de ICE que se acercó a la camioneta de Renee Nicole Good en Mineápolis capturaron sus últimas palabras antes de que sonaran los disparos.

"Está bien, amigo. No estoy enojada contigo", se puede escuchar decir a Good, de 37 años, mientras está sentada en su vehículo en un video publicado en las redes sociales.

Poco después, un agente de ICE se acerca a Good y le exige que baje del Honda Pilot. El automóvil avanza antes de que un oficial dispare.

Solo transcurren 40 segundos desde que el agente de ICE sale del vehículo hasta que Good recibe un disparo. Se oye a un hombre llamándola "maldita zorra" mientras el piloto se dirige a toda velocidad hacia la acera.

Los últimos momentos de Renee Nicole Good quedaron grabados en un video -Credit:Noticias Alpha

Las autoridades han identificado al agente que disparó a Good como Jonathan Ross, miembro del equipo de respuesta especial de operaciones de Deportación y Control de Inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que Ross disparó "tiros defensivos" contra Good, a quien la agencia acusó de cometer "terrorismo doméstico" y de intentar atropellar al agente.

Las afirmaciones fueron cuestionadas por los funcionarios de Minnesota, incluido el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, quien calificó la narrativa de "tontería".

"Después de ver el video, quiero decirle a todo el mundo directamente que eso es una m---s---", dijo el alcalde el miércoles.

El exmarido de Good dijo a los periodistas que ella acababa de dejar a su hijo de 6 años en la escuela cuando ella y su esposa se encontraron con ICE.

La gente visita un monumento erigido en el lugar donde Renee Good fue asesinada -Credit:Imágenes Getty

El viernes, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, pidió al público que enviara videos o evidencia adicional del tiroteo directamente a su oficina. La solicitud se realizó incluso cuando la administración Trump dijo que decidió dejar el caso solo en manos de investigadores federales.

"Tenemos jurisdicción para tomar esta decisión con respecto a lo ocurrido en este caso", declaró Moriarty en una conferencia de prensa. "No importa que se tratara de un agente federal de las fuerzas del orden".

La fallecida Renee Good, su hijo de 6 años y su esposa se mudaron recientemente a Mineápolis desde Kansas City, Missouri. Se instalaron en una tranquila calle residencial con casas decoradas con luces navideñas y banderas del orgullo.

Becca Good, la esposa de Renee, publicó el viernes una declaración en Minnesota Public Radio diciendo que la pareja se había detenido para apoyar a sus vecinos.

"Teníamos silbatos. Ellos tenían armas", dijo. "Ahora me toca criar a nuestro hijo y seguir enseñándole, como creía Renee, que hay gente construyendo un mundo mejor para él. Que quienes hicieron esto tenían miedo y rabia en el corazón, y que debemos mostrarles un camino mejor".

En redes sociales, Good se describió como "poeta, escritora, esposa y madre". Dijo que estaba "viviendo Mineápolis" y mostró un emoji de orgullo en su cuenta de Instagram.