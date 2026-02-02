Derechista Laura Fernández gana la Presidencia de Costa Rica

Laura Fernández gana elecciones presidenciales en Costa Rica Credito: Web

02-02-26.-La politóloga de derecha Laura Fernández, de 39 años de edad, ganó la noche de este domingo (01.02.2026) la Presidencia de Costa Rica en primera ronda con un contundente triunfo, tras una campaña en la que se presentó como la "heredera" del actual presidente Rodrigo Chaves y en la que prometió mano dura contra el crimen y la inseguridad, las principales preocupaciones de la población.



Con el 94 % de las mesas escrutadas, la candidata del Partido Pueblo Soberano obtenía el 48,3 %, con amplio margen sobre el segundo lugar, ocupado por candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, con el 33,3 %.



Politóloga y especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, Fernández se convierte en la segunda mujer que gana la silla presidencial en la historia de Costa Rica tras Laura Chinchilla, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien gobernó entre 2010 y 2014.



Fernández se autoproclamó ganadora



"Desde el día número uno usted confió en mí, usted creyó en mí y usted supo valorar mis méritos propios y darme la confianza para ser hoy la presidenta Electa de Costa Rica", le dijo al mandatario Rodrigo Chaves en una llamada telefónica televisada.



Por su parte, el candidato socialdemócrata Álvaro Ramos admitió su derrota.



"Que Dios le dé sabiduría. La respaldaremos cuando sus decisiones sean para el bien del país", dijo el economista de 42 años en un corto discurso frente a sus seguidores.



Tribunal Electoral pide respectar veredicto



"Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (..) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense", afirmó poco antes la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.



La magistrada solicitó "respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes", e hizo un llamado a la "responsabilidad para frenar la escalada de insultos", que no acerca al país en la búsqueda de soluciones para luchar contra la "pobreza, la ignorancia y la criminalidad".



"Tenemos que comprometernos a garantizar el marco institucional (...) porque nuestra democracia, nuestra casa compartida exige cuidado responsabilidad y autocontención. (...) Asumamos un compromiso democrático renovado por la patria y por la paz", manifestó Zamora.



"Heredera" del presidente Chaves



Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, se ha proclamado como "heredera" del presidente Rodrigo Chaves y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.



La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña de la candidata, ya que son vistos por la población como el principal problema del país, ante lo cual surgió la propuesta de Fernández de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas.



Fernández propone copiar estrategias de la guerra antipandillas de Nayib Bukele y reformar los poderes del Estado, lo que sus adversarios denuncian como un plan para consolidar un poder absoluto, al estilo del presidente salvadoreño.



Bukele felicitó por teléfono a Fernández, a quien llamó "presidenta electa".



El triunfo de Fernández afianzaría a la derecha en Latinoamérica, tras las recientes victorias en Chile, Bolivia y Honduras.



Costa Rica, considerado uno de los países más estables del continente, también eligió este domingo a 57 diputados.



Tras conocerse los primeros resultados, miles de seguidores de Fernández se reunieron en los lugares emblemáticos para celebrar su cómoda ventaja.



*DW con información de afp, efe