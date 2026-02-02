American Airlines prepara su regreso a Venezuela tras más de cinco años de ausencia

American Airlines confirmó que planea reanudar los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela, lo que marcaría su primer servicio al país sudamericano desde 2019. De concretarse, la compañía se convertiría en la primera aerolínea estadounidense en retomar operaciones hacia Venezuela, luego de que la mayoría suspendiera sus rutas por los disturbios y advertencias oficiales de seguridad.

"American compartirá detalles adicionales sobre su regreso al servicio en los próximos meses mientras trabaja en estrecha colaboración con las autoridades federales", señaló la empresa, al subrayar que aún están pendientes permisos y evaluaciones de seguridad.

La aerolínea suspendió sus vuelos en marzo de 2019, después de que el sindicato de pilotos recomendara rechazar viajes al país tras la decisión del Departamento de Estado de pedir a los ciudadanos estadounidenses que abandonaran Venezuela y retirar a su personal diplomático. Desde entonces, el país quedó prácticamente aislado del mercado aéreo estadounidense.

Delta y United, que habían pausado operaciones en 2017, no comentaron de inmediato sobre un posible regreso. El anuncio de American llega semanas después de nuevas tensiones regionales que incluso llevaron al cierre temporal del espacio aéreo en el Caribe.

Más allá de los desafíos, el posible reinicio del servicio sugiere un cambio gradual en las condiciones que podría abrir una nueva etapa para la conectividad aérea entre ambos países.