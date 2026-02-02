Identifican a los agentes que dispararon a Alex Pretti. Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez

02-02-26.-Los agentes de Inmigración que dispararon causando la muerte de Alex Pretti en Mineápolis el 24 de enero, recrudeciendo las masivas protestas en Estados Unidos, han sido identificados como Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza (USBP) y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de acuerdo con una publicación hecha este domingo (01.02.2026) por el medio ProPública.



Según el medio estadoundense, los registros gubernamentales indican que Ochoa, de 43 años, y Gutiérrez, de 35, fueron quienes dispararon contra Pretti. El enfermero de 37 años es la segunda persona que muere a manos de agentes federales en operativos en Mineápolis (Minesota) tras Renee Good, que falleció el pasado 7 de enero.



Un informe enviado el pasado martes al Congreso por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al que pertenecen Ochoa y Gutiérrez, informó que fueron dos, de un grupo de ocho que rodeaban a Pretti mientras estaba en el suelo, los agentes que dispararon, pero no dio a conocer sus nombres.



La información del DHS al Congreso se basó en una revisión interna de las imágenes de las cámaras corporales de los agentes, que no se han hecho públicas.



Agentes fueron suspedidos



De acuerdo con el DHS, los agentes responsables de la muerte del enfermero fueron suspendidos mientras que el Departamento de Justicia informó el viernes, tras intensas protestas y reclamos de legisladores, que inició una investigación sobre posible violación de derechos civiles en esta muerte.



ProPública señaló además en su publicación que Ochoa es un agente de la Patrulla Fronteriza que se unió a esa agencia en 2018 y Gutiérrez se incorporó en 2014 y trabaja para la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP. Ambos son del sur de Texas.



Según indicó Angélica Ochoa, exesposa de Ochoa, a ProPública, este deseó por mucho tiempo unirse a la Patrulla Fronteriza hasta que lo logró y para cuando la pareja se separó en 2021, él ya era un entusiasta de las armas, con unos 25 rifles, pistolas y escopetas.



Gutiérrez está asignado a un equipo de respuesta especial, que realiza operaciones de alto riesgo similares a las de las unidades SWAT de la Policía.



La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la acción de sus agentes y aseguró que dispararon en un caso que calificó de "terrorismo doméstico", generando indignación.



Práctica poco usual de ocultar su identidad



Tras las dos muertes y las incesantes y masivas protestas, Trump ordenó este sábado retirar la presencia de agentes federales en manifestaciones en Mineápolis y en otras ciudades demócratas, pero prometió que seguirán defendiendo las instalaciones propiedad del Gobierno federal.



"Las redadas en ciudades de todo el país se han caracterizado por escenas de violencia contra inmigrantes y ciudadanos estadounidenses, perpetradas por agentes a quienes se les permite ocultar su identidad con máscaras, una práctica casi inaudita en las fuerzas del orden", dijo ProPublica. "Como resultado, se ha privado al público de una de las principales herramientas para exigir responsabilidades a los agentes implicados en este tipo de altercados: su identidad", agregó el medio estadounidense.



*Dw con información de efe, afp, ProPublica

