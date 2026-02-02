(VIDEO) Venezuela exporta el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo

“Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país; un logro para el bienestar del pueblo venezolano”, escribió la mandataria (e) Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este domingo, la partida del buque Chrysopigi Lady con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) con destino internacional.

Rodríguez manifestó su orgullo al compartir el momento del zarpe desde Venezuela del buque Chrysopigi Lady con el 1er cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP)".

"Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país; un logro para el bienestar del pueblo venezolano", escribió Rodríguez, al tiempo que destacó el valor estratégico de este envío para la economía nacional.

Esta acción viene enmarcada en los anuncios que hiciera el presidente constitucional, Nicolás Maduro, el pasado mes de diciembre en un Consejo Nacional de Economía Productiva.

La mandataria encargada recordó además que el pasado 16 de enero, durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, había informado la firma del contrato de comercialización internacional de GLP, un recurso energético que, hasta ahora, se destinaba únicamente al mercado doméstico.

"Ese es el camino, lo hemos logrado con sacrificio propio, porque ese gas que sale en exportación lo hizo PDVSA con sacrificio propio, así como alcanzó niveles de producción de un millón 200 mil barriles que no se veía desde el año 2015", enfatizó Rodríguez ante ese foro, resaltando la recuperación operativa de la industria petrolera nacional.

Vale destacar que la jefa del Ejecutivo encargada promulgó la Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos, tras recibir de manos del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el texto que fue aprobado por unanimidad durante la sesión ordinaria del pasado jueves.

"Esta ley reafirma la soberanía de nuestros recursos energéticos", dijo al firmar la norma.

Recordó que los recursos generados en la gestión de negocios del crudo venezolano irán a los fondos soberanos para mejorar los servicios públicos, afectados por el bloqueo, y perfeccionar la protección del pueblo.