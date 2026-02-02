Liberado el profesor Pedro Fernández, colaborador activo de los programas de salud de Apula–IPP

Liberan al Dr. Pedro Fernández, docente universitario y colaborador activo en los programas de salud que benefician a cientos de profesores y sus familias. Credito: Agencias

La Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (Apula) y el Instituto de Previsión del Profesorado (IPP) saludan la liberación del Dr. Pedro Fernández y reiteran el llamado a liberar a todos los presos de conciencia en Venezuela.

El presidente de Apula y del IPP, Dr. Virgilio Castillo Blanco, confirmó la liberación del profesor Pedro Fernández, reconocido por su compromiso con los programas de salud del gremio profesoral, y pidió la pronta liberación de todos los presos de conciencia en el país.

La Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (Apula) y el Instituto de Previsión del Profesorado (IPP) celebran la liberación del Dr. Pedro Fernández, docente universitario y colaborador activo en los programas de salud que benefician a cientos de profesores y sus familias.

El Dr. Virgilio Castillo Blanco, presidente de ambas instituciones, expresó que este hecho representa una luz de esperanza en medio de tiempos complejos. "Hoy recibimos con alegría la noticia de la liberación del profesor Pedro Fernández, un profesional íntegro, comprometido con la salud y el bienestar de nuestros agremiados. Su trabajo en el área médica ha sido ejemplar, y su ausencia se sintió profundamente en nuestras jornadas de atención. Nos alegra saber que vuelve a estar con su familia y con la comunidad universitaria que tanto lo valora", señaló.

Durante su declaración, el Dr. Castillo Blanco también hizo un llamado firme y respetuoso a las autoridades nacionales. "Así como celebramos la libertad del profesor Fernández, reiteramos nuestro clamor por la liberación de todos los presos de conciencia en Venezuela. La universidad es espacio de pensamiento libre, de construcción colectiva, y no puede permanecer indiferente ante quienes han sido privados de su libertad por razones de conciencia o expresión. Es momento de sanar, de reencontrarnos como país y de apostar por el respeto mutuo", afirmó.

La Apula y el IPP ratifican su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la dignidad profesoral y la construcción de una universidad libre, plural y profundamente humana.