Rusia, Ucrania y EEUU iniciarán el 4 de febrero segunda ronda de negociaciones de paz

Tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania

1 de febrero de 2026.- La segunda ronda de negociaciones directas entre Kiev, Moscú y Washington sobre un plan de Estados Unidos para acabar con casi cuatro años de guerra en Ucrania comenzará este 4 de febrero en Abu Dabi, anunció este día el presidente ucraniano Volodymir Zelensky.



El ciclo de conversaciones, que no ha logrado silenciar las armas, estaba previsto inicialmente este domingo y el mandatario no especificó el motivo del retraso.



"Se han fijado las fechas de las próximas reuniones trilaterales: el 4 y 5 de febrero en Abu Dabi", dijo Zelensky en X.



Ni el Kremlin ni Estados Unidos han confirmado las nuevas fechas.



Estados Unidos afirma que está cerca de negociar un acuerdo para poner fin al conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.



El principal obstáculo es el desacuerdo entre Rusia y Ucrania sobre el tema clave del territorio.