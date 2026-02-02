Gustavo Petro llegó a Washington para la reunión con Donald Trump

Gustavo Petro inició una visita oficial de cuatro días en Estados Unidos Credito: Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro, llegó a Washington, Estados Unidos, a las 12:30 a. m. para cumplir una agenda oficial de cuatro días que tendrá como eje central su reunión con el presidente Donald Trump, programada para este martes 3 de febrero a las 11:00 a.m. en la Casa Blanca. El encuentro marca un momento clave en la relación entre ambos países, luego de meses de tensiones diplomáticas y diferencias públicas en temas sensibles.



El arribo del mandatario colombiano se da en medio de una expectativa política y diplomática alta, tanto en Bogotá como en Washington, debido al impacto que puede tener esta cita en la cooperación bilateral, especialmente en asuntos como seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio, migración y estabilidad regional.



Una reunión que marca un nuevo capítulo bilateral



De acuerdo con información oficial divulgada por ambos gobiernos, la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump busca establecer una hoja de ruta clara para la relación entre Colombia y Estados Unidos, tras un 2025 marcado por rifirrafes diplomáticos, diferencias en la política antidrogas y posturas encontradas frente a conflictos internacionales.



Desde la Casa Blanca se confirmó que el encuentro hace parte de la agenda oficial del presidente Trump para esta semana y que los diálogos estarán enfocados en asuntos prioritarios para ambos países, con énfasis en seguridad regional y control del narcotráfico. La cita se realizará bajo estrictas medidas logísticas y sin presencia de medios de comunicación, una decisión que busca evitar situaciones tensas como las ocurridas en encuentros previos del mandatario estadounidense con otros jefes de Estado.



Antes de su viaje, el presidente Petro confirmó su desplazamiento a Washington a través de redes sociales y reiteró que el objetivo del encuentro es avanzar en una agenda bilateral integral, que incluya temas sociales, económicos y de seguridad. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que, mientras se desarrolla la reunión, se realicen manifestaciones pacíficas en defensa de la democracia y la paz.



“Tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas”, afirmó el mandatario en declaraciones al sistema de medios públicos RTVC, en las que también se mostró optimista frente a los resultados del encuentro.