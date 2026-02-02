Excarcelación de presos políticos con doble nacionalidad en Venezuela: Inicia una nueva fase de liberaciones

Este domingo 1 de febrero comenzó un proceso de excarcelaciones que involucra a ciudadanos con doble nacionalidad española y venezolana. Los primeros en recuperar su libertad fueron José Luis Machín, exalcalde de Barinas, y Miguel Jorge Álvarez, ambos dirigentes de la organización política Primero Justicia.

Origen de la detención: Machín y Álvarez fueron detenidos a finales de agosto mientras realizaban supuestas labores de ayuda humanitaria en Barinas.

Importancia política: José Luis Machín, de origen canario, es una figura emblemática por haber sido el primer opositor en derrotar al oficialismo en la tierra natal de Hugo Chávez.

Tras este primer paso en la cárcel de Yare III, se espera que el proceso continúe en las próximas horas en otras sedes:

El Helicoide: Se aguarda la liberación de Ángela Expósito y Catalina Ramón, en el marco del cierre de este centro anunciado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Rodeo I y Tocuyito: Permanecen a la espera el estudiante Fernando Noya, el empresario Uauparu Guerere y Jorge Alayeto (detenido desde 2017).

INOF y Las Crisálidas: María Auxiliadora Delgado Taborsky y Karen Hernández también forman parte de la lista de ciudadanos españoles cuya excarcelación es inminente.

Este movimiento diplomático y judicial marca un hito en la agenda de derechos humanos y relaciones bilaterales entre España y Venezuela al inicio de este 2026.

Estatus de Excarcelaciones - Ciudadanos Españoles (Feb 2026)

EXCARCELADOS (01/02/2026)

Cárcel de Yare III:

José Luis Machín (Exalcalde de Barinas, Primero Justicia).

Miguel Jorge Álvarez (Dirigente de Primero Justicia).

EN EXPECTATIVA (Pendientes por liberar)

El Helicoide (SEBIN):

Ángela Expósito (Considerada "presa histórica").

Catalina Ramón (Dirigente de Vente Venezuela).

Cárcel de Rodeo I:

Fernando Noya (Estudiante).

Uauparu Guerere (Empresario).

Cárcel de Tocuyito:

Jorge Alayeto (Detenido desde 2017).

INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina):

María Auxiliadora Delgado Taborsky.

Las Crisálidas:

Karen Hernández.