Efemérides del 19 de diciembre: Humanos vuelven de la Luna - Tragedia de Tacoa

Algunas efemérides de un día como hoy, 19 de diciembre: Destacamos las siguientes: Simón Bolívar promulga el Decreto de Chuquisaca (1825)

En 1972, despegan de la Luna los tres astronautas del programa Apolo 17 (la última misión tripulada)

40 años de la Tragedia de Tacoa (Venezuela) Siguen efemérides... Día Internacional del Emo. Es para rendir homenaje a una subcultura que es conocida por esta denominación, aunque tuvo su auge en las dos últimas décadas del s. XX, pero que se considera aun vigente en la música y en la moda. Identifica una estética y una actitud. Se comenzó a manifestar en Washington D.C. como un subgénero musical dentro del hardcore-punk, conocido como "emocore" o "hardcore emocional". Este estilo se caracteriza por su sonido experimental y emocionalmente intenso. Bandas como Rites of Spring y Embrace fueron fueron representativas de esta expresión. A lo largo de los años 90, el emo comenzó a fusionarse con otros géneros como el indie, el post-hardcore y el pop-punk, lo que permitió su expansión a un público más amplio. La década de los 2000 marcó la popularización del emo, con bandas como My Chemical Romance, Dashboard Confessional, Taking Back Sunday y Green Day. Se distingue por el pelo negro, capas de ropa ajustada, influencias góticas y maquillaje marcado. Identificaba también a quienes buscaban hablar abiertamente de sus emociones, problemas y conflictos internos, con un sentido intimista. No existen proclamaciones oficiales de organismos internacionales para este día. Escuchar a la banda emo Rites of Spring En Versalles, Francia, nace Felipe V (1683), que heredará el trono español al morír Carlos II (de la casa de los Austria) sin descendencia. Asume la corona al haber sido nombrado por el rey fallecido, como su heredero en el año 1700. Felipe V se convertirá en el primer Borbón de la línea dinástica española, a la cual pertenece también el actual monarca español Felipe VI, hijo del "rey emérito" Juan Carlos de Borbón, quien abdicó tras ser investigado por presuntos hechos de corrupción. España es actualmente una Monarquía Parlamentaria, donde el rey ejerce la función de Jefe del Estado, pero el presidente del gobierno (Ejecutivo) y los miembros del parlamento son elegidos en elecciones generales. Nace Tomás Lander (1792), un periodista, politólogo, empresario, editor y político venezolano, que fue uno de los principales pensadores liberales de su época. Nace Mary Livermore (1820), periodista, sufragista y abolicionista estadounidense defensora de los derechos de las mujeres y particularmente del voto femenino. El Libertador Simón Bolívar promulga el Decreto de Chuquisaca (1825). Se le considera como uno de los más importantes decretos conservacionistas de la región suramericana en el siglo XIX, con el que Bolívar busca proteger la naturaleza y el ambiente, con un sentido previsivo. El documento procura el buen uso y aprovechamiento de las aguas, de la vegetación y de los suelos (tres elementos del ciclo hidrológico). También se refiere a la extracción y a los productos minerales. visión sobre la necesidad de protección y cuidado de la naturaleza, así como la recuperación y uso racional de los recursos naturales. El Decreto dispone la conducción de aguas a los terrenos carentes de ella; que se emprenda una plantación regulada a costo de Estado, hasta el numero de un millón de árboles; que se propongan ordenanzas para la creación, prosperidad y destino de los bosques en el territorio de la Republica. Junto con este Decreto, Simón Bolívar dio otras instrucciones conservacionistas, por ejemplo para la protección de las matanzas que diezmaban a ciertas especies animales en los territorios liberados por el movimiento independentista que abarcó a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Hoy frente a la depredación de la naturaleza y el extractivismo minero del siglo XXI, el sencillo y pionero Decreto de Chuquisaca, emitido por Bolívar, sigue siendo un ejemplo y fuente de inspiración. En 1848 muere tempranamente, a los treinta años, la escritora británica Emily Brontë, autora de la novela Cumbres Borrascosas. Esa obra (1847), se convirtió en un clásico de la literatura inglesa. Cuando fue publicada utilizó un pseudónimo masculino (Ellis Bellpara) debido a las dificultades que tenían las mujeres del siglo XIX para ser reconocidas en el plano literario. La novela fue inicialmente denostada por los críticos (sin duda predominantemente masculinos), pero con el paso del tiempo fue aceptada como una de las obras más importantes de la época victoriana y expresión del romanticismo. Muere en Londres, Gran Bretaña, William Turner (1851), pintor inglés del Romanticismo, paisajísta con técnica preimpresionista. Guerra civil de la llamada Revolución Libertadora en Venezuela (1901), en la que una coalición de caudillos regionales, encabezados por el acaudalado banquero Manuel Antonio Matos, en alianza con empresas transnacionales, intentaron derrocar al gobierno de Cipriano Castro. Se produce la victoria restauradora y termina un largo ciclo de guerras civiles en la historia venezolana. Muere Clementina Black (1922), escritora inglesa, feminista y pionera sindicalista, estrechamente conectada con el marxismo y la sociedad fabiana. Trabajó por los derechos de las mujeres en el trabajo y a favor del sufragio femenino. Se inaugura el Teatro Ayacucho en Caracas (1925). Se inaugura la Plaza Bolívar de Maracay (1930). La primera así llamada, de Venezuela, a partir de la cual, estas plazas en las ciudades constituyen su centro y punto de referencia. La Plaza Bolívar, es una plaza en honor al Libertador Simón Bolívar, y generalmente se erige en ellas una estatua ecuestre, un busto u otro tipo de escultura con su imagen. La Plaza Bolívar de Maracay fue construida en los terrenos de la antigua hacienda Las Glorietas bajo la proyección de Carlos Raúl Villanueva y la construcción de Ernesto León. Muy amplia y ajardinada, fue declarada Monumento Histórico Nacional el 15 de abril de 1994. La plaza cuenta con una estatua ecuestre de bronce de Simón Bolívar esculpida por Emilio Garibaldi. En 1938.- Los investigadores Otto Hahn, Fritz Strassmann y Lise Meitner descubren la fisión nuclear, la liberación de energía a partir de un átomo de uranio. En 1961, India reincorpora militarmente a su territorio el enclave de Goa, que fue parte de Portugal durante casi 500 años. El General Charles De Gaulle resulta reelegido presidente de Francia con el 54℅ de los votos frente al 46℅ de la Federación de Izquierdas que encabeza nuevamente Miterrand (1965). Durante su gobierno ocurrirán los levantamientos estudiantiles, obreros y populares conocidos como el "mayo francés" de 1968 y el General De Gaulle (líder militar francés de la II Guerra Mundial), terminará dimitiendo el 28 de abril de 1969. Vendrían tiempos de reformas en Francia. En 1968 la Asamblea General de las Naciones Unidas le solicita al Imperio Británico que descolonice Gibraltar (territorio español en el extremo sur de la península Ibérica) antes del 1 de octubre de 1969. Décadas después, el Peñón de Gibraltar continúa siendo un enclave inglés. En el año 1961, la República de la India recupera los territorios de Goa, Damán y Diu, colonizados por los portugueses. Antiguamente dichas posesiones comprendían la India portuguesa, y se liberaron del control luso en 1961 para ser reincorporados a la India, sin obtener el reconocimiento de Portugal hasta 1975 (año de la Revolución de los Claveles). En 1972, despegan de la Luna los tres astronautas del programa Apolo 17 (la última misión tripulada), integrantes de la tripulación, formada por Eugene Cernan, Ron Evans y Harrison Schmitt. En Venezuela se crea el Parque Nacional Mochima (1973). Tragedia de Tacoa (en Venezuela). En el sector Tacoa del antiguo Departamento Vargas del Distrito Federal (hoy Estado La Guaira), en Venezuela, un voraz incendio consume la planta de generación eléctrica llamada entonces "Ricardo Zuloaga". En el siniestro fallecen más de 180 personas (1982). Vea la noticia conmemorativa publicada en Aporrea hace algunos años: https://www.aporrea.org/contraloria/n361421.html En 1984, mediante un acuerdo, Gran Bretaña se compromete a la entrega de Hong Kong a China en 1997 (la entrega se produjo, manteniendo ciertas condiciones). Mary Lund es la primera mujer en recibir un corazón artificial Jarvik VII, desarrollado por Robert Jarvik (1985). En 1986, el dirigente soviético Mijaíl Gorbachov libera al científico Andréi Sájarov y a su esposa de su exilio forzoso en Gorki (ex URSS). Se estrena la película "Titánic", una de las más taquilleras de todos los tiempos. La película sobre el hundimiento del RMS Titanic en 1912 estuvo protagonizada por Kate Winslet (Rose DeWitt) y Leonardo DiCaprio (Jack Dawson) y ganó 11 premios Oscar (1997). En 1998, la Cámara de Representantes de Estados Unidos decide por mayoría someter al presidente Bill Clinton a un proceso de destitución (impeachment) ante el Senado, con los cargos de perjurio y obstrucción a la Justicia en el "caso Mónica Lewinsky". En 2001 comienza en Argentina la movilización popular conocida como "Argentinazo", a partir del descontento social contra las medidas económicas de ajuste neoliberal del Gobierno de Fernando de la Rúa y la imposición del estado de sitio. En 2002, Venezuela, a 5 días de la Noche Buena y a 12 del Fin de Año, se encontraba sumida en la confrontación política y social desatada por el paro-sabotaje petrolero y otras acciones golpistas de la derecha tradicional para desalojar al gobierno bolivariano de Hugo Chávez por vías anticonstitucionales. Ver las noticias de Aporrea de ese día 19 de diciembre de 2002: https://www.aporrea.org/archivo/19-12-2002 Las noticias de la mayor parte de los días decembrinos de ese año y de inicios de enero de 2003 estuvieron marcadas por el desarrollo de este conflicto que se saldó con la derrota del sabotaje petrolero y la intentona golpista. Se pueden seguir en el Archivo de Aporrea: https://www.aporrea.org/archivo/ En 2008, ante la Embajada de los EE.UU, organizaciones sociales venezolanas llevan a cabo una "zapateada", en apoyo al periodista irakí Muntazer al Zaidi, detenido por lanzarle unos zapatos al presidente norteamericano George Bush en Irak, durante una rueda de prensa de éste en el invadido país. Lanzar zapatos es una gran ofensa en los países árabes. El gobierno impuesto en Irak había anunciado que enjuiciaría al periodista por su acción. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n125837.html Puede verse aquí el video del lanzamiento de los zapatos por el periodista a G. W. Bush: https://www.aporrea.org/actualidad/n125812.html En 2009, bajo duras críticas y disensos, la Cumbre del Clima realizada en Copenhague presenta un "Acuerdo" promovido por los ricos y poderosos del planeta a la medida de su conveniencia, para "luchar contra el cambio climático"; acuerdo que fue impugnado por un núcleo duro de países por su insuficiencia. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n147389.html En 2010, Julian Assange, antes de su encarcelamiento, declara en Londres que los mayores ataques a WikiLeaks proceden de bancos. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n171702.html En 2010, prensa internacional difunde información de Cables de Wikileaks, que revela la práctica del asesinato de civiles como algo habitual en el ejército durante el mandato de Uribe (cuando era presidente de Colombia). Ver: www.aporrea.org/actualidad/n171683.html En 2012, Ecuador reconoce la pensión de viudedad a una lesbiana. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n195134.html En 2013, con la presentación de grupos musicales y de danzas de tambor y salsa, se reinaugura el centro Cultural Alameda y Teatro de San Agustín del Sur, zona popular de amplia tradición en Caracas. En el momento de la reinauguración dispone de un auditorio con 434 butacas: 316 asientos en la parte baja y 118 en la parte superior; así como de salas de ensayo, una arepera socialista, emisora de radio y una televisora, a disposición con participación de la comunidad. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n242055.html En 2013, medios de comunicación del Reino de España, dan a conocer fotos y datos sobre el rifle de oro y cristales Swarovski para cazar elefantes del entonces Rey de España, encargado especialmente por 2 millones de euros. Uno de los "pequeños" gastos del "emérito" Juan Carlos I, forzado a abdicar por señalamientos de corrupción; el que se atrevió a espetarle groseramente a Chávez aquél "¿por qué no te callas?" en una cumbre de países iberoamericanos. El ejemplar de su colección de rifles, por él encargados para usarlos en África en la caza criminal de elefantes (animales en riesgo por la disminución de su población) dio lugar otro episodio más del sonado escándalo protagonizado en Bostwana divirtiéndose con a balazos contra los paquidermos, que le mereción el repudio mundial. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n242075.html En 2018, el papa Francisco en mensaje preevio a las celebraciones navisdeñas, recordó a los fieles que la Navidad no puede resumirse a "una bonita fiesta tradicional" y al "bullicio del consumismo", cuando su propósito es conmemorar el nacimiento de Jesús, en la tradición cristiana. En 2021, el socialista moderado Gabriel Boric es electo como nuevo presidente de Chile. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n370147.html En 2022, la represión policial contra manifestaciones en Perú llevaba un saldo de 25 muertos, en el marco de la resistencia al golpe parlamentario-militar de Dina Boluarte al presidente Castillo. Ver: Represión policial contra manifestaciones en Perú deja un saldo de 25 muertos (aporrea.org)