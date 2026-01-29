Isabel Iturria es designada como vicepresidenta sectorial de Salud, Ciencia y Ecosocialismo

Isabel Iturria Credito: delcyrodriguezv

29-01-26.-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles 28 de enero la designación de la Dra. Isabel Iturria como nueva vicepresidenta sectorial. La mandataria utilizó su canal de Telegram para informar que la doctora liderará las áreas de Salud, Ciencia y Tecnología y Ecosocialismo.



Iturria, reconocida como una de las figuras médicas y académicas más prominentes del país, asume este cargo estratégico en medio de una reestructuración de gabinete. Su misión consiste en unificar y potenciar las políticas de bienestar social junto a la investigación científica y la preservación ambiental.



La nueva funcionaria destaca por su formación como médica graduada magna cum laude por la Universidad Central de Venezuela. Además, cuenta con especializaciones en Medicina Interna y Salud Pública, lo que le otorga un perfil técnico de alto nivel para la gestión pública.



En su trayectoria resalta el liderazgo del Hospital Cardiológico Infantil «Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa» desde su fundación. Bajo su mando, esta institución se convirtió en una referencia regional para la cirugía cardíaca pediátrica.



El comunicado oficial justifica el nombramiento con el fin de aprovechar la «amplia experiencia, profesionalismo y capacidad de gestión» de Iturria. El Gobierno busca que estos atributos impulsen políticas orientadas de forma directa al beneficio de la población venezolana.



La integración de la cartera de Ecosocialismo bajo su dirección establece un enfoque transversal en el gabinete. Este movimiento vincula por primera vez la salud pública con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo científico nacional bajo una sola autoridad sectorial.

