Estallan las redes por falta de aumento salarial y la disminución del bono de guerra en el día de los trabajadores

Este 1ero de mayo, los trabajadores, jubilados y pensionados se quedaron esperando el respectivo aumento, pero sus expectativas no se cumplieron porque el presidente de la República, Nicolás Maduro sólo aumentó a 40 dólares el cesta ticket y disminuyó el bono de guerra, llevándolo a 20 dólares, lo que ha caído como un baño de agua fría, porque esperaban un aumento de 50 dólares como mínimo, más el incremento de los bonos, pero el salario mínimo quedó igual, en 130 bolívares o al cambio en $5.

Hasta estos momentos no se sabe si el bono de guerra de $20 es para los pensionados, así como el cesta tickets incluirá a los jubilados. De esta manera sigue habiendo un deficit en el bolsillo de la mayoría de los venezolanos, pues según el Cendas, la canasta básica para, una familia venezolana necesita una entrada de $510,88 para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Se estima que para mantener alimentada a una familia venezolana de hasta cinco integrantes al menos un miembro de esta debe recibir una remuneración de 17 dólares diarios. Dentro de las especificaciones del estudio, esta canasta consta de 60 productos, los cuales se reparten en cereales y productos derivados (8,77%); carnes y sus preparados (6,05%); pescado y mariscos (11,39%); leche, queso y huevos (6,60%); grasas y aceites (0,70%); frutas y hortalizas (8,22%); raíces, tubérculos y otros (5,36%); granos como caraotas, arvejas y lentejas (6,88%); azúcar y sal (4,01%); salsa y mayonesa (2,53%) y café (8,32%). Y con la bolsa actual que vende el gobierno a un precio subsidiado y que sólo trae dos paquetes de arroz, tres de harina amarilla, tres latas de sardina, dos kilos de pasta, un aceite, un cuarto de chicha, un kilo de arvejas yde vez en cuando un cuarto de leche, no son suficientes para el consumo de un mes ni siquiera para dos personas.

Sólo un cartón de huevos cuesta el salario de 130 bolívares, un kilo de carne o un pollo en más de $6, las sardinas están desaparecidas, el kilo de mojarra en $4 siendo estás dos últimas las proteínas más económicas. En cuanto la avena y frutas son inalcanzables puesto que la gente come lo básico, mucha ingesta de carbohidratos que son los productos que vienen en la bolsa que vende el gobierno, el pueblo no tiene la oportunidad de escoger una buena alimentación como lo recomendó el Presidente en una alocución donde dijo que el estaba 'haciendo el 5x5 con Cilita' que consiste en un régimen alimenticio donde con la ayuda de un extractor de jugo, sacas jugo de zanahoria, que consumes un vaso, cinco veces al día por cinco días seguidos, sin comer carbohidratos, sólo consumiendo proteínas y vegetales nada de harinas ni azúcar, el mencionó que él y Cilita se sentían muy bien con este régimen y que recomendaba para mejorar la salud, al pueblo venezolano, pero la mayoría de los venezolanos no pueden hacer este tipo de alimentación y mucho menos tener un extractor de jugo.

A partir de estos anuncios, las redes se hicieron sentir, dando rienda suelta la gente sobre sus frustraciones e impotencia ante tanta injusticia. Todos los beneficios alcanzados durante el gobierno de Chávez se fueron al piso, cuando el salario mínimo llegó a ser de 476 dólares y la pensió de 370 dólares.