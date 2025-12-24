Iberia y Plus Ultra extienden hasta el 31 de enero la suspensión de vuelos a Venezuela

Credito: Web

24-12-25.-Las aerolíneas Iberia y Plus Ultra prolongaron un mes más, hasta el 31 de enero, la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas por recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), según fuentes de ambas compañías consultadas este martes por EFE.



La Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) amplió hasta el 31 de enero su recomendación de no volar hasta la zona de Caracas y el sur del Caribe, advertencias que canaliza hacia los operadores el gestor de la navegación aérea, Enaire, confirmaron a EFE fuentes de este último.



Iberia ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o solicitar el reembolso del importe del billete.



La intención de la compañía es retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad, añaden las fuentes.



También Plus Ultra confirmó su intención de prorrogar la suspensión al menos hasta el próximo 31 de enero.



Esta aerolínea está ofreciendo a sus clientes conexiones entre Madrid y Cartagena de Indias (Colombia para después enlazar con Caracas en la aerolínea Laser, que normalmente le arrienda aviones y tripulaciones a Plus Ultra).



Air Europa comunicó este martes también la ampliación de la suspensión de sus vuelos a y desde Caracas hasta, al menos, el próximo 18 de enero.



Iberia tiene habitualmente cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa y Plus Ultra cuenta con cuatro (una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana).

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)