Foro Penal registra 902 presos políticos en Venezuela

23-12-25.-El Foro Penal publicó su balance actualizado sobre el número de presos políticos en Venezuela, con fecha de corte al pasado lunes 15 de diciembre, cuando la ONG computó un total de 902 personas privadas de libertad en el país por motivos ideológicos.La semana anterior, el Foro Penal había reportado 893 presos políticos, pero en el plazo de la semana se reportó una excarcelación y 10 nuevas encarcelaciones.Además, el Foro Penal precisó que del total de presos políticos, el lunes 15 de diciembre se contabilizaron 62 personas en paradero desconocido, 1 menos que la semana anterior.Por otra parte, es importante aclarar que el Foro Penal reporta como presos políticos únicamente a las personas que la organización verifica que están en algún centro de detención o cuya «desaparición forzada» se ha extendido por días.Esto significa que el registro no incluye los casos de personas que son detenidas y liberadas, ni a quienes al momento del conteo están detenidos pero «bajo arresto a corto plazo», es decir que, en teoría, serán liberados en un período de 48 horas.Estas excepciones explican por qué el número oficial de presos políticos del Foro Penal a veces difiere de las denuncias de otras organizaciones.Como se comentó, esto puede deberse a que esas personas fueron detenidas y liberadas en un lapso relativamente breve o se mantienen en arresto a corto plazo.Dicho esto, retomando los números actualizados ofrecidos por el Foro Penal se puede verificar que la cantidad de menores de edad encarcelados se ha mantenido igual desde hace meses, con un total de 4.Mientras tanto, el número de mujeres encarceladas se ubica en 120, lo que demuestra que al menos uno de los nuevos arrestos corresponde a una fémina, pues la semana previa ese indicador estaba en 119.Otra de las cifras relevantes del balance de presos políticos se relaciona con el número de arrestados que son extranjeros o tienen doble nacionalidad. Ese registro se ubicó este lunes en 86, uno más que la semana anterior.