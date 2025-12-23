Navidad en espera: Retrasos en entrega de la bolsa CLAP correspondiente a diciembre aumenta preocupación para completar las cenas de Navidad y Año Nuevo

Mientras las familias venezolanas intentan sortear la crisis económica para mantener vivas las tradiciones decembrinas, un factor crítico agrava la situación en los hogares más vulnerables: el marcado retraso en la distribución de las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la desaparición de los programas de proteína subsidiada.

A escasas horas de la Nochebuena, diversas comunidades en todo el país reportan que el beneficio alimentario, que para muchos representa el principal complemento de su dieta, no ha llegado. Esta demora ocurre en el momento de mayor presión inflacionaria del año, cuando el consumo de alimentos se dispara y los precios en el mercado se vuelven inalcanzables para quienes dependen de ingresos mínimos o pensiones.

La nostalgia de un diciembre con pernil

La mayor queja de los beneficiarios este 2025 es la confirmación de que, por segundo año consecutivo, el Gobierno no incluyó el tradicional pernil en los despachos navideños.

Muchos ciudadanos recuerdan con nostalgia los años en que, a través de operativos especiales, en tiempos de Chávez, se distribuían piezas enteras, el pernil, a precios solidarios. Hoy, ese recuerdo contrasta con una realidad donde la proteína es el gran ausente en las mesas de los sectores populares. Sin pernil y sin los insumos básicos subsidiados, la elaboración de la tradicional hallaca se ha convertido en un lujo que muchos han tenido que reducir o, en el peor de los casos, eliminar de su menú.

La inflación no da tregua a la espera

La realidad económica de este 23 de diciembre de 2025 es implacable. Con el dólar oficial del BCV cotizándose en 288,44 Bs./$, el poder adquisitivo se diluye diariamente. La bolsa CLAP, que debería servir como un alivio a la presión sobre la alacena familiar, se vuelve una necesidad urgente que no admite más demoras.

"La inflación no perdona y los precios en la calle suben cada mañana, pero a nosotros nos piden que sigamos esperando por una bolsa que ya debería estar en nuestras casas", comenta una jefa de calle en el oeste de Caracas, reflejando el sentir de miles de familias que ven cómo sus escasos ahorros se evaporan intentando comprar lo que el Estado no termina de entregar.

El clamor popular es claro: no se trata de un simple trámite administrativo, sino de la garantía de que miles de familias puedan contar con un plato de comida en sus mesas durante estas fiestas. El retraso actual no solo afecta la nutrición, sino que golpea el ánimo de una población que lucha por preservar su bienestar en medio de una de las Navidades más complejas, producto del asedio y el acoso del imperio estadounidense contra el pueblo venezolano.

Esta situación de hostilidad económica se ensaña con las capas más vulnerables de la sociedad, que si bien muestran una férrea resiliencia ante las agresiones externas, no son inmunes a la incertidumbre. La realidad es que el presupuesto familiar, asfixiado por las medidas coercitivas, no permite el acopio ni la reserva de alimentos; lo poco que se obtiene debe consumirse al instante, dejando a los ciudadanos sin capacidad de maniobrar para almacenar alimentos o tomar prevenciones ante cualquier eventualidad, al verse obligados a vivir al día por la falta de recursos para prepararse ante el escenario de asedio actual.

Se hace un llamado urgente al Estado Mayor de Alimentación (EMA) y a las autoridades del CLAP para que agilicen la entrega de la bolsa en los sectores más necesitados y permitan que el pueblo pueda recibir, al menos, este alivio durante estas celebraciones.